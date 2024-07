Lead-outs Van der Poel, Ghys en Rickaert delen mee in vreugde: "Het was van moeten"

De ontlading na de zege van Jasper Philipsen was ook bij zijn sprinttrein bijzonder groot. "We hebben geen enkele fout gemaakt, het was perfect", klinkt het bijna in koor.

"We waren heel erg gemotiveerd, maar druk was er niet echt. Het is vooral Jasper die zichzelf die druk oplegt. Vorig jaar was een exceptionele Tour, dat lukt niet altijd."

"Die laatste bocht was cruciaal, dus was het een goeie beslissing om Jonas (Rickaert) en Robbe (Ghys) iets eerder hun beurt te laten doen. Dat werkte perfect."

"We zaten er al een paar keer niet veraf", reageert de wereldkampioen. "Toen Jasper gedeclasseerd werd was onze lead-out al redelijk perfect, vandaag was die nog iets beter."

Jonas Rickaert was ook een belangrijke wagon in de sprinttrein van Jasper Philipsen. "Ik denk dat hij bewezen heeft dat hij nog altijd de snelste is."

Kamergenoot Rickaert zag dat Philipsen zich de kritiek toch heeft aangetrokken. "Het is al niet leuk als je geklopt wordt, maar als je daarna dan nog al die commentaren over je krijgt ..."

"Wat een opluchting!", is de eerste reactie van Robbe Ghys. "Het was van moeten vandaag, ik ben blij dat het gelukt is. We waren extra gebrand door de vorige sprints."

"We hebben geen enkele fout gemaakt in de lead-out. Het was uit het boekje, beter kun je het niet zeggen."

"Het geheim van onze prestatie is dat we de eerste week beter zijn uitgekomen dan de rest. In mijn geval is dat een groot verschil. Allemaal dankzij ons performance team."

Hoe zal deze zege gevierd worden? "Een glaasje champagne zal niet misstaan", zegt Rickaert. "Daar kijk ik nu al naar uit."