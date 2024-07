José De Cauwer zag voor het eerst een sterke Mathieu van der Poel: "Hij toonde weer agressiviteit"

José: "Nee, want vandaag was nu echt wel de makkelijkste etappe. Ik vind het belangrijk dat hij durft mee te sprinten. Niet dat er grote risico's genomen moesten worden, maar hij doet wel mee. Die "betonnen benen" zullen dan blijkbaar toch al een beetje achterwege zijn."

Renaat: " Wout van Aert heeft ook meegesprint. Is dat een goed teken voor wat nog komt, ook in deze Ronde van Frankrijk?"

José De Cauwer: "Nee. Ik weet dat er in de koers dingen kunnen gebeuren zoals in de eerste week. Vorig jaar 4 etappes gewonnen en iedereen denkt dan: dat zal wat worden dit jaar. Maar dan loopt het niet en word je op een bepaald moment zelfs gedeclasseerd en dan komen die vragen: wat scheelt er? Waarom win je niet? Daarom dat hij zal blij zijn dat hij nu wel heeft gewonnen."

Renaat: "Het verwachte, of eerder verhoopte, waaierspektakel kwam er niet. In de plaats kregen we een soort geeuwetappe."

José: "Het is eigenlijk straf dat je teruggrijpt naar een etappe van zoveel jaar geleden. Alsof je zegt: we komen aan in Temse en daar is ooit een waaierrit geweest, dus dat zal het nu weer zijn. Eigenlijk is dat flauwekul. Maar we klampen ons vast aan die ene mooie etappe. Nu zal deze rit rap vergeten zijn. En dus zullen we de volgende keer als ze hier finishen, denken: er zullen geen waaiers zijn."

"Even was er wel een momentje, gestuurd vanuit de auto's van de ploegen. "Is er geen wind, dan maken wij wel wind." Daar kwam het eigenlijk op neer. Ze stormden met zijn allen richting dat dorpje en toen ze het verlieten (en in de open vlaktes kwamen, red) was het: oei, de wind is weg. Ze hebben hem binnengepakt."