Roep om plan B in spits bij Oranje klinkt almaar luider: "Na 5 keer repareren, blijft het niet goed aflopen"

wo 10 juli 2024 11:53

Wie staat straks in de spits bij Oranje?

Ronald Koeman zit opgescheept met een stevige puzzel. Supersub Wout Weghorst maakte zich tijdens zijn invalbeurten op dit EK stilaan onmisbaar voor Nederland en aast op een plek in de basis. Alleen wordt de spitspositie bij Oranje steevast ingevuld door Memphis Depay. "Maar op een gegeven moment verdient Weghorst zijn plek", is ook Youri Mulder een aanhanger van plan B.

"Weghorst blijft bonken op Koemans deur." Ook bij de Nederlandse omroep NOS zijn ze in de ban van de puzzel die Wout Weghorst met zijn uitstekende invalbeurten heeft veroorzaakt. De sterke spits zorgde 2 minuten na zijn wissel tegen Polen voor de verlossing in de eerste groepswedstrijd, leverde 3 minuten na zijn invalbeurt tegen Oostenrijk een assist af voor Depay én deed het spel helemaal kantelen tegen Turkije. Dat hij zijn land ook nog eens rechthield met een defensieve ingreep tegen de Turken, maakt de schreeuw om een basisplek alleen maar luider. Want plan B lijkt zo stilaan een betere optie te worden dan plan A in de spits van Nederland.

Weghorst zorgde voor de beslissing tegen Polen.

Niet bang van 20.000 Turken

Dat plan A van Ronald Koeman was tot dusver altijd Memphis Depay. De vedette heeft doorheen de jaren een enorme berg aan krediet en vertrouwen vergaard als een van dé bepalende spelers bij Oranje. Maar op dit EK loopt het allemaal iets minder voor de sierlijke spits. Zijn teller staat na 5 wedstrijden op 1 goal. "Memphis heeft gewoon de basis niet", is Youri Mulder eerlijk in zijn analyse. "Hij heeft bij zijn club te weinig gespeeld en er ontbreekt zo inhoud. Dat zag je aan die eerste kans tegen Turkije, die hij miste. Een spits moet goed zijn lichaam gebruiken en afwerken, maar die scherpte heeft hij niet. Hij wordt weggedrukt." "Ook de combinatie met Xavi Simons werkt niet", gaat de Nederlander voort. "Ze komen allebei te graag in de bal. Dat terwijl Weghorst altijd aanwezig is in de zestien en gevaarlijk kan zijn op voorzetten. Op een gegeven moment verdient hij ook een plek door zijn prestaties."

De tegenstander denkt: "O, jeetje ... Daar is Weghorst." Youri Mulder

"Het merendeel van de bevolking - en ik - denkt: begin gewoon met plan B. Want we kwamen 5 keer achter en moesten repareren. Dat blijft niet goed aflopen. Maar ach, Koeman gaf aan dat Memphis gewoon in de basis staat."

Weghorst blijft gewoon plan B, dus. Een rol die hij op indrukwekkende manier invult op dit EK. Al zou de spits niet plots met zenuwen kampen als hij in de basis wordt gedropt. "Weghorst zijn uitstraling is een van een winnaar", reageert Mulder op het feit dat 20.000 fluitende Turken hem niets deden. "Er gebeurt ook altijd iets als hij erin komt." "Daarenboven denkt de tegenstander denkt: "O, jeetje ... Daar is Weghorst". Die mentale component en zijn daarbij horende aanwezigheid op het veld, zijn factoren om rekening mee te houden."



Depay beleeft niet zijn meest memorabele toernooi.

Topschutter op de flank

Eigenlijk is er ook nog een 5e optie - een plan E - in de spits, want met Cody Gakpo heeft Nederland de topschutter van dit EK rondlopen. "Het is goed dat Koeman hem wel op de flank houdt", countert Mulder het idee. "Zijn kwaliteiten liggen toch meer daar waar hij een actie kan maken." Zelf stelt de Nederlandse analist een beter alternatief voor: "Donyell Malen is zeker een optie. Hij speelt een thuiswedstrijd in Dortmund. Malen kent er elke grasspriet en heeft bovendien frisse benen." De nummer 9 wordt zo stilaan een luxepositie bij onze noorderburen.

Nederland speelt een raar en tegenstrijdig toernooi. Youri Mulder