Nederland naar de halve finale! Oranje draait tegen Turkije scheve situatie helemaal om in slot

De droom van Oranje is weer een stapje dichterbij. Nederland staat in de halve finales van het EK na een late ommekeer tegen Turkije. Na de openingsgoal van Akaydin draaiden De Vrij en Gakpo - of was het een eigen goal van Müldür? - de scheve situatie om in het slot. Alleen Engeland scheidt Oranje nog van een finaleplek.

Nederland staat al voor de zesde keer in de halve finales van het EK. Enkel Duitsland stond vaker bij de laatste vier, ruim negen keer. Slechts één keer kon Oranje ook doorstoten naar de finale. In 1988 leverde dat Nederland ook meteen de Europese titel op.

Stefan de Vrij heeft zijn naam niet gestolen. Met een fantastische kopbal bevrijdde hij Oranje in de tweede helft. Zijn gelijkmaker gaf Nederland nog meer wind in de zeilen en toen het schip met de haven in zicht toch in woelige wateren terecht kwam, toonde de verdediger zich een uitstekende stuurman.

In de slotminuten is het nog nagelbijten voor de Nederlandse supporters. Turkije zet alles op alles met een slotoffensief en komt nog enkele keren akelig dicht bij de gelijkmaker. De beste kans is voor Kilicsoy, maar Verbruggen voorkomt verlengingen met een schitterende reflex.

Een dot van een kans na nog geen minuut spelen. Depay frommelde zich door de Turkse defensie, maar vergat dan kalm te blijven en joeg de bal hoog over. De toon was wel meteen gezet. Een fluittoon, want net als in de vorige wedstrijden floten de Turkse supporters de tegenstander in balbezit voortdurend uit. Lang duurde het fluitconcert niet, want na een felle start van Oranje herstelde Turkije snel het evenwicht. De Turken namen zelfs de bovenhand, Oranje kon de intensiteit van de Turken niet met dezelfde overgave beantwoorden. Na een knappe vrije trap van Çalhanoglu ontsnapte Nederland nog toen Bardakci van dichtbij over besloot, maar tien minuten voor de rust kwamen de Turken toch verdiend op voorsprong. Met een heerlijke krul schilderde Güler de bal op het hoofd van Akaydin en die kopte de bal via de lat onhoudbaar binnen.

Ronald Koeman hoopte op beterschap voor Oranje met de inbreng van Weghorst en die zet pakte goed uit. Nederland had er plots een sterk wapen bij en duwde de Turken achteruit. Toch was het schrikken voor de Nederlanders toen rastalent Güler zijn kunnen toonde op een vrije trap. Verbruggen kon de bal nog nét tegen de paal duwen. Ook op een verre knal van Yildiz moest de Nederlandse doelman zich onderscheiden, Weghorst kon maar net de herneming van Ayhan beletten. Twintig minuten voor het einde brak Oranje het Turkse slot open. Günok stond onnodig een hoekschop toe en daarop sloeg Oranje genadeloos toe. Depay vond het hoofd van De Vrij en met een geweldige kopbal bevrijdde die Nederland. Amper bekomen van de gelijkmaker moest Turkije een tweede opdoffer verwerken. Müldür liet zich op een voorzet van Dumfries aftroeven door Gakpo. Die vierde zijn vierde EK-treffer, al werd de goal uiteindelijk wel toegewezen aan Müldür. Turkije ontketende nog een slotoffensief en zo was het nog billenknijpen voor Oranje. Zowel Celik als Aktürkoglu kregen nog een reuzenkans en Verbruggen had een schitterende reflex nodig om Kilicsoy van de gelijkmaker te houden. Nederland hield stand en mag zich opmaken voor de halve finale tegen Engeland. Turkije kan het EK met opgeheven hoofd verlaten.

Ondanks een hectische slotfase stond Virgil Van Dijk na afloop onze NOS-collega's opvallend rustig te woord. "We zijn heel diep gegaan op het einde. Je weet dat ze dan veel risico's gaan nemen en ballen gaan pompen."

"Uiteindelijk zitten we in de halve finales. Het is belangrijk en mooi om dat met het publiek te vieren. We wisten dat er veel Turken zouden zijn, de ondersteuning was ongelofelijk goed. We moesten diep gaan, maar ik ben trots op de jongens."

"We zijn heel goed aan de wedstrijd begonnen, maar daarna werden we slordig en leden we balverlies waardoor zij gevaarlijk werden op de counter. Dat gebeurde een paar keer, zonder dat we veel weggaven. In de tweede helft moet je dan kalm blijven en de kansen benutten. Dat hebben we gedaan."



"We hebben er alles aan gedaan om naar de halve finales te gaan. Dat kon je ook zien aan hoe iedereen reageerde op reddingen of afgeblokte schoten. Nu is het tijd om te herstellen, we moeten ons klaarmaken voor nog een zware pot. We willen allemaal onze droom waarmaken en zijn nu weer een stapje dichterbij. Nu wacht Engeland, we kunnen aan de bak."