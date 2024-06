Koeman kluisterde hem aan de bank, maar Weghorst wist wat zou gebeuren: "Ik stuurde nog naar mijn vriendin: ik ga scoren"

Enkel "bij een noodgeval" zou Wout Weghorst spelen op dit EK. Althans, dat had de Nederlandse bondscoach Koeman hem zelf gezegd. Maar die kans kwam sneller dan verwacht voor de spits. En zoals het een echte supersub betaamt, greep hij tegen Polen meteen zijn moment. "Ik was er de hele week al klaar voor," zei hij trots na zijn winnende doelpunt - dat hij zowaar zelf al voorspeld had.

“Reddende engel”, “Held van Oranje”, "Redder des vaderlands" ... Wout Weghorst heeft het opnieuw geflikt voor Nederland. De boomlange spits van Burnley mocht in de 81e minuut van het EK-duel tegen Polen invallen en twee minuten later was het al prijs. Hij schonk Oranje zo ultiem nog de overwinning en bespaarde hen heel wat kopzorgen en een valse start. "Dit is onbeschrijfelijk", zocht hij zelf naar de juiste woorden na de wedstrijd. "Hier doe je het als kleine jongen voor. Het is zo speciaal om dit voor je land op een eindtoernooi te doen", klonk het met een grote glimlach.

"Ik kan nu wel lullen , maar ik wist en voelde dat die bal zou komen", klopte de spits zich op de borst. "Het is zo belangrijk dat we nu goed begonnen zijn aan dit toernooi." "Inderdaad, want Nederland was in de tweede helft toch soms los zand. Gelukkig kwam Woutje ons weer redden", jubelde ook ex-international Rafael van der Vaart na de Nederlandse uitzending op NOS.

Het is ook niet de eerste keer dat Weghorst een klein wonder verricht voor Nederland op een groot toernooi. Met vier doelpunten op amper acht schoten kroont hij zich stilaan tot cultfiguur bij onze noorderburen.

En zo was Wout Weghorst opnieuw de onverwachte held van Oranje.



Met de nadruk op "onverwacht."



De selectie van de volksheld hing voor het EK namelijk aan een zijden draadje. Hoewel Weghorst zich op het WK in de picture speelde in binnen- en buitenland, was hij de voorbije seizoenen gedoemd tot moeizame uitleenbeurten naar onder meer Besiktas, Manchester United en recent ook Hoffenheim.



Die zoektocht naar zichzelf was ook de Nederlandse bondscoach niet ontgaan. Hij nam zijn spits voor het EK al apart en wond er dan ook geen doekjes om. "Enkel in noodgevallen zal je spelen", vertelde hij.

En ook voor de clash met Polen was Koeman nogmaals duidelijk: “Je hebt starters en finishers. En Weghorst is zo’n finisher”, vertelde hij. En dan had hij het weliswaar niet over een "afwerker", maar wel over het feit dat Weghorst niet van een basisplaats moest dromen.