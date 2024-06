Supersub en goaltjesdief Wout Weghorst verlost Nederland tegen Polen

Nathan Aké bleef misschien een beetje in de schaduw, maar was wel van goudwaarde met de assist voor beide Nederlandse doelpunten. De verdediger van Manchester City anticipeerde slim in de aanloop naar de 1-1 en toonde zijn vista bij de 1-2.

Naar aloude gewoonte stond het Nederlandse vertrouwen in het zenit. In de aanloop naar het toernooi had Oranje nog Canada en IJsland afgedroogd met 4-0, terwijl tegenstander Polen zijn beste speler moest missen. Lewandowski was niet fit genoeg en bleef heel de match op de bank.



De spits moest lijdzaam toezien hoe Nederland zijn ploegmaats in de openingsfase onder de voet liep. Al in de eerste minuut stelde Gakpo Szczesny op de proef met een knal in de korte hoek. Niet veel later had Reijnders altijd minstens het kader moeten vinden.

Polen overleefde de overrompeling. Meer nog, na een kwartier klom het zelfs op voorsprong. Buksa sprong hoog bij een hoekschop en knikte overhoeks binnen. Geen Pool die op dat moment maalde om de afwezige Lewandowski. Na die plotse 1-0 dwong Nederland de Polen wel weer opnieuw in de loopgraven.

Een volley van Van Dijk verdiende meer, Depay greep zich naar zijn haarband na een onbesuisde misser en Reijnders vergat zelf af te werken. Uiteindelijk kon de 1-1 niet uitblijven, al had Gakpo veel mazzel dat zijn schot onderweg van richting veranderde.