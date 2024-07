Schuilt in Cody Gakpo een potentiële topschutter voor dit EK? "Hij is onze nieuwe Arjen Robben"

Een goudhaantje in oranje veren. Cody Gakpo (25) blinkt uit op dit EK en staat na gisteren - weliswaar gedeeld - bovenaan in de topschuttersstand. Lonkt eeuwige glorie voor de flankaanvaller? "Iedereen weet wat hij gaat doen en toch schuift hij de bal zo binnen", zag de Nederlandse presentatrice Sanne van Dongen in Dat is fussball.

Grote toernooien lijken wel de speeltuin van Cody Gakpo.

Op het WK in Qatar scoorde hij 3 keer, ook in Duitsland staan intussen 3 streepjes achter zijn naam. Dat laatste is momenteel zelfs goed voor een plekje bovenaan in de topschuttersstand. Niet slecht voor een vleugelspeler.

En als we er snel even de Nederlandse tabellen bijnemen, zien we de Liverpool-speler ook daar grote sprongen maken. De topschutter aller tijden van Oranje op grote toernooien is Dennis Bergkamp met 10 stuks. Zou hij de hete adem van Gakpo (6) stilaan beginnen te voelen?

Toch is de vergelijking met een andere Nederlandse vedette veel treffender. "Hij is onze nieuwe Arjen Robben", stelde presentatrice Sanne van Dongen zonder verpinken in Dat is fussball.

"Hij vertrekt van links en kruipt naar binnen. Iedereen weet wat hij gaat doen, net als bij Arjen Robben vroeger altijd het geval was. Toch schuift hij de bal zo binnen."