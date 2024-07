Ine Beyen blijft kalm: "De ritten van woensdag en donderdag liggen Lotte Kopecky"

Net niet vandaag in de Ronde van Italië voor Lotte Kopecky. Ine Beyen wacht geduldig af. Later deze week ziet onze commentatrice nog mooie kansen voor de wereldkampioene.

Gisteren klokte Lotte Kopecky de 5e chrono in de tijdrit, vandaag lag de streep 50 meter te ver in de sprint.



"In de sprint kan je altijd verliezen van Chiara Consonni, maar de in de tijdrit had ze waarschijnlijk beter moeten doen", denkt Ine Beyen.



"Dat ze nu tweede wordt in de sprint wil zeggen dat de benen toch goed zullen voelen. Naargelang de Giro vordert, zal Lotte er wel doorkomen", gelooft onze cocommentatrice.



"De ritten van woensdag en donderdag liggen haar", weet Beyen. "En ze gebruikt deze Giro vooral om haar conditie en haar vorm aan te scherpen voor de Olympische Spelen."



Voor de eindoverwinning in Italië tipt Beyen op een renster van Lidl-Trek of SD Worx.

"Elisa Longo Borghini is in hele goede doen, maar ik vind het moeilijk. In een olympisch jaar ligt het niveau erg hoog."