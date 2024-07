Net niet voor Lotte Kopecky in de Giro: Chiara Consonni klopt onze landgenote in oplopende sprint

De tweede etappe in de Giro d'Italia Women is een prooi geworden voor thuisrenster Chiara Consonni. In een licht hellende sprint was de Italiaanse op de streep een fractie sneller dan Lotte Kopecky.

Daags na de tijdritzege van Elisa Longo Borghini zou de tweede etappe in de Giro Donne eindigen in een sprint. Het scenario van deze etappe leek ook perfect voor de sprinters.



2 vrouwen kozen voor de vroege vlucht. Ideaal voor de sprintersploegen om te controleren. Alleen kwam de achtervolging pas laat op gang. Ana Vitoria Magalhães en Alessia Missiaggia kregen een voorgift van 6'30".



De Braziliaanse Magalhães was de sterkste van de 2 vluchters en ging solo op zoek naar de overwinning. Met nog 30 kilometer te gaan had ze een voorsprong van 4 minuten.



Maar het peloton timede perfect. Op 2 kilometer werd de Braziliaanse ingerekend. In de oplopende sprint ging Lotte Kopecky als eerste aan, maar ze werd nog geremonteerd door Chiara Consonni. Elisa Balsamo mocht als derde mee op het podium.



Longo Borghini blijft in de roze trui. Morgen staat er een eerste aankomst bergop op het menu.