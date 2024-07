Jouw gids voor de Giro Donne: hoe doet Lotte Kopecky het in haar laatste koers voor Olympische Spelen?

za 6 juli 2024 10:12

Zondag begint de Ronde van Italië voor vrouwen (7-14 juli). Lotte Kopecky legt er de laatste hand aan haar voorbereiding op de Olympische Spelen. Ontdek hier alles over de tweede Grote Ronde van het jaar bij de vrouwen.

Zo was het vorig jaar

In 2023 begon de Giro Donne met een valse noot. De proloog viel letterlijk in het water en werd geneutraliseerd. Maar daarna zette Annemiek van Vleuten de Giro Donne helemaal naar haar hand.



Ze won de eerste rit en zou haar leiderstrui niet meer afgeven. Ze deed er nog 2 extra ritwinsten bovenop. Juliette Labous en Gaia Realini mochten mee het eindpodium op. Voor Van Vleuten was het haar 4e eindoverwinning in Italië.



Met ritwinsten voor Elisa Longo Borghini en Chiara Consonni mochten de Italianen 2 keer juichen in de ronde van hun thuisland.

eindstand Giro Donne 2023 1. Annemiek van Vleuten (Ned) in 24u26'25" 2. Juliette Labous (Fra) op 3'56" 3. Gaia Realini (Ita) 4'23" 4. Veronica Ewers (VS) 5'34" 5. Erica Magnaldi (Ita) z.t. 6. Cecilie Uttrup Ludwig (Den) 6'16" 7. Mavi Garcia (Spa) 6'25" 8. Silvia Persico (Ita) 6'59" 9. Niamh Fisher-Black (Aus) 7'28" 10. Ane Santesteban (Spa) 9'12"

Giro Donne 2023 winnaar leider 30/06 proloog Chianciano - Chianciano 4,4 km geneutraliseerd - 1/07 rit 1 Bagno a Ripoli - Marradi 102,1 km Van Vleuten Van Vleuten 2/07 rit 2 Formigine - Modena 118,2 km Wiebes Van Vleuten 3/07 rit 3 Fidenza - Borgo Val di Toro 134,0 km Longo Borghini Van Vleuten 4/07 rit 4 Salassa - Ceres 143,3 km Niedermaier Van Vleuten 5/07 rit 5 Canelli - Canelli 104,4 km Van Vleuten Van Vleuten 6/07 rit 6 Albenga - Alassio 109,1 km Van Vleuten Van Vleuten 8/07 rit 7 Nuoro - Sassari 125,7 km Vas Van Vleuten 9/07 rit 8 Sassari - Olbia 126,8 km Consonni Van Vleuten

Parcours

Geen proloog zoals vorig jaar, maar de rensters mogen op de eerste dag wel hun tijdritfiets van stal halen. In Brescia staat een tijdrit van 15,7 kilometer gepland.



Rit 2 is voor de snelle vrouwen. In de 3e etappe worden de klassementsvrouwen meteen op de proef gesteld met een slotklim van 12,5 kilometer.



De 4e en 5e rit lijken op maat van de vluchters en de aanvallers. Of kunnen de ploegen van de sterke sprinters de boel toch samenhouden?



Vanaf vrijdag is het dan weer de beurt aan de klimsters. Rit 6 biedt nog een stevige heuveletappe voor de echte bergetappes volgen. Zaterdag en zondag staan dan de lange beklimmingen op het menu. Daar zal het eindklassement wellicht beslist worden.

Giro Donne 2024 winnares leidster 1 07/07 Brescia (tijdrit) 15,7 km 2 08/07 Sirmione-Volta Mantovana 105 km 3 09/07 Sabbioneta-Toano 113 km 4 10/07 Imola-Urbino 134 km 5 11/07 Frontone-Foligno 108 km 6 12/07 San Benedetto del Tronto-Chieti 154 km 7 13/07 Lanciano-Blockhaus 120 km 8 14/07 Pescara-L'Aquila 109 km

Favorieten

De grote naam op de startlijst is wereldkampioene Lotte Kopecky. Het wordt haar 4e deelname aan de Ronde van Italië voor vrouwen. Ze krijgt bij SD Worx-Protime ondersteuning van onder anderen Blanka Vas, vorig jaar nog ritwinnaar, en Chantal van den Broek-Blaak.



Concurrentie voor de eindzege zal er komen van de sterke blokken van Canyon-SRAM en Lidl-Trek. Bij Canyon-SRAM start Elise Chabbey als kopvrouw. Ze krijgt Neve Bradbury en Antonia Niedermaier mee in steun. Niedermaier won vorig jaar al een rit in de Giro Donne op 20-jarige leeftijd.



Voor Lotte Kopecky is de Giro Donne haar laatste koers voor de Olympische Spelen.

Bij Lidl-Trek kijken ze naar Elisa Longo Borghini en Gaia Realini voor een goed eindklassement. Elisa Balsamo zal dan weer de sprints voor haar rekening nemen.



Voor het eindklassement zullen ook Juliette Labous (dsm-firmenich PostNL), vorig jaar 2e, en Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez) een mondje willen meespreken. Het is ook uitkijken naar wat Mavi Garcia (Jayco AlUla) nog kan. Op haar 40e neemt ze voor de zevende keer deel aan de Giro Donne.



Ook Fem van Empel zal zich willen tonen. Vorig jaar werd ze bij haar debuut 11e. Dit jaar kwam de dubbele wereldkampioene in het veldrijden nog niet echt uit de verf op de weg.



Langs Belgische kant is het uitkijken naar wat Marthe Goossens kan in de sprints. Ook Lore De Schepper, Justine Ghekiere en Sanne Cant staan aan de start en kunnen misschien voor ritwinst gaan.

