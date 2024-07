Lotte Kopecky jaagt in Giro op ritzeges en topvorm: "Laatste stap voor Olympische Spelen"

Zondag gaat in Brescia de Giro voor vrouwen van start. Lotte Kopecky wil vooral beter worden in de Italiaanse rittenkoers. "Ik zou graag een rit winnen, maar wil vooral niet ziek worden", zegt de wereldkampioene.

Alles in het teken van de Olympische Spelen. Lotte Kopecky wil de Giro voor vrouwen gebruiken als voorbereiding. "Eerst en vooral wil ik beter uit de Giro komen dan ik eraan begin", zegt de wereldkampioene. "En ik wil niet ziek worden."

"Door 8 dagen af te zien hoop ik de laatste conditionele stap te zetten voor de Olympische Spelen. Het moet een beetje een zwaar trainingsblok worden."

Kopecky zal haar ritten uitkiezen. "Ik heb geen ambities voor het algemene klassement, maar ik heb wel doelen. Ik zou graag een rit winnen, dat zou heel leuk zijn."

Vier jaar geleden won Kopecky een etappe in de Giro d'Italia Women en dat weet ze naar waarde te schatten. "De Giro is een prachtige koers die al lang deel uitmaakt van de vrouwenkalender. Mijn eerste etappezege in 2020 was een belangrijk moment in mijn carrière."