Longo Borghini wint tijdrit in Giro Donne en pakt eerste roze trui, Lotte Kopecky wordt 5e

Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) heeft de eerste rit in de Giro Donne gewonnen. Ze was in de tijdrit van 15,7 kilometer 1 luttele seconde sneller dan Grace Brown (FDJ-Suez). Lotte Kopecky eindigde als 5e op 25" van de Italiaanse. Longo Borghini mag ook de eerste roze trui dragen.

Met de Giro Donne begon Lotte Kopecky vandaag aan haar laatste rechte lijn richting de Olympische Spelen. De Ronde van Italië voor vrouwen ging van start met een tijdrit van 15,7 kilometer in Brescia.



Voor Kopecky de ideale gelegenheid om zich nog eens te testen op haar tijdritfiets. Maar dat is geen onverdeeld succes geworden. Bij het tussenpunt moest ze 11" toegeven op Elisa Longo Borghini. Aan de finish bedroeg haar achterstand 25".



Grace Brown kwam het dichtst in de buurt van de Italiaanse. Aan het tussenpunt hield ze gelijke tred met Longo Borghini, maar aan de finish moest ze met 1" de duimen leggen.



Zo won Longo Borghini voor de 3e keer een rit in de Giro Donne. Het is de tweede keer dat ze de roze trui mag dragen. In 2020 kwam ze als eerste over de lijn in de gewonnen ploegentijdrit waardoor ze als leidster aan de tweede etappe mocht beginnen.



Morgen zal er waarschijnlijk gesprint worden in Volta Mantovana.