Amoura als volgende kroon op het werk: de straffe winstcijfers van koning van de doorverkoop Union

di 9 juli 2024 10:49

Weer rinkelt de kassa bij Union. Met het vertrek van Mohamed Amoura verkopen de Brusselaars een zoveelste smaakmaker met een mooie meerwaarde. Tel de voorbije seizoenen samen en de bekerwinnaar kan bijzonder straffe winstcijfers voorleggen. Een overzicht.

Seizoen 2021/2022: de eerste van velen?

Speler Aankoop Verkoop Winst Deniz Undav 0 euro

(SV Meppen) 7 miljoen

(Brighton) 7 miljoen TOTAAL 7 miljoen

Deniz Undav was twee seizoenen lang dé smaakmaker bij Union. De Duits-Turkse spits kwam in juli 2020 transfervrij over van het Duitse SV Meppen. In januari 2022 was hij de eerste uitgaande transfer van Union in de hoogste klasse. Hij ging voor 7 miljoen naar Brighton & Hove Albion in de Premier League, maar keerde op uitleenbasis meteen terug naar Brussel voor de rest van het seizoen.

Deniz Undav.

Seizoen 2022/2023: twee toptransfers

Speler Aankoop Verkoop Winst Dante Vanzeir 300.000

(KRC Genk) 5 miljoen

(New York) 4,7 miljoen Casper Nielsen 530.000

(Odense BK) 7,5 miljoen

(Club Brugge) 6,97 miljoen TOTAAL 11,67 miljoen

Die andere Brusselse smaakmaker, Dante Vanzeir, stroomde vanuit de jeugd door naar het eerste elftal van KRC Genk. In juli 2020 ruilde hij Limburg voor Brussel voor een minimumbedrag van 300 duizend euro. In het midden van vorig seizoen kochten de New York Red Bulls hem voor 5 miljoen. Winst: 4,7 miljoen. Dankzij de verkoop van Casper Nielsen kwam er nog een slordige 7 miljoen euro bij in het Brusselse laatje. De Deense middenvelder kwam in juli 2019 voor 530 duizend euro over van het Deense Odense BK. Club Brugge plukte hem in juli 2022 voor 7,5 miljoen weg in Brussel.

Dante Vanzeir.

Seizoen 2023/2024: het meest rendabele seizoen ooit?

Speler Aankoop Verkoop Winst Ismaël Kandouss 100.000

(USL Dunkerque) 1,75 miljoen

(KAA Gent) 1,65 miljoen Oussama El Azzouzi 100.000

(FC Emmen) 2 miljoen

(FC Bologna) 1,9 miljoen Senne Lynen 0 euro

(Telstar) 2,25 miljoen

(Werder Bremen) 2,25 miljoen Bart Nieuwkoop 0 euro

(Feyenoord) 2,4 miljoen

(Feyenoord) 2,4 miljoen Siebe Van der Heyden 100.000

(FC Eindhoven) 2,7 miljoen

(RCD Mallorca) 2,6 miljoen Teddy Teuma 350.000

(Red Star FC) 5,05 miljoen

(Stade Reims) 4,7 miljoen Victor Boniface 6,1 miljoen

(FK Bodø/Glimt) 21,7 miljoen

(B. Leverkusen) 15,6 miljoen TOTAAL 31,1 miljoen

Afgelopen seizoen was vruchtbaar wat de uitgaande transfers van de Brusselaars betreft. Ismaël Kandouss ging in juli vorig jaar voor 1,75 miljoen naar KAA Gent. Hij kwam in januari 2019 voor amper 100.000 euro over van het Franse USL Dunkerque. Ook Oussama El Azzouzi kostten de Brusselaars maar 100 duizend euro aan de Nederlandse club FC Emmen in juli 2022. In juli vorig jaar ruilde de Marokkaanse middenvelder Brussel in voor Bologna. De Italiaanse club in de Serie A legde 2 miljoen euro voor hem neer. Senne Lynen kwam in juli 2020 transfervrij over van het Nederlandse Telstar. In augustus vorig jaar betaalde het Duitse Werder Bremen 2,25 miljoen euro voor hem. Dat bedrag ging volledig naar de Brusselse portefeuille aangezien hij gratis toekwam. Niet alleen Deniz Undav en Senne Lynen waren gratis mee te nemen, ook voor Bart Nieuwkoop moesten de Brusselaars hun portefeuille niet openen. Feyenoord liet de Nederlander gratis gaan in juli 2021. Union verkocht hem in augustus vorig jaar opnieuw aan de Nederlandse eersteklasser, maar hield er wél geld aan over: 2,4 miljoen.

Senne Lynen.

Voor Siebe Van der Heyden moesten de Brusselaars wel een kleine som neertellen. De Belgische verdediger kwam voor 100.000 euro over van FC Eindhoven en werd vier jaar later, in juli 2023, opnieuw verkocht aan het Spaanse Mallorca voor 2,7 miljoen.

De Brusselse chouchou Teddy Teuma ruilde in januari 2019 de Franse derdeklasser Red Star in voor Union. De Brusselse eersteklasser betaalde toen 350 duizend euro voor de middenvelder. In juli vorig jaar trok hij opnieuw naar Frankrijk. Stade de Reims legde 5,05 miljoen voor hem neer. De transfer met de meeste winst van dat seizoen was die van Victor Boniface. Union kreeg in juli vorig jaar 21,7 miljoen van Bayer 04 Leverkusen voor de Nigeriaanse spits. Hij kwam het jaar voordien voor 6,1 miljoen over van de Noorse eersteklasser FK Bodø Glimt. Met een winst van 15,6 miljoen is dit tot nu toe de meest verdienstelijke transfer van de Brusselaars.

Victor Boniface.

Seizoen 2024/2025: opnieuw een leegloop?

Speler Aankoop Verkoop Winst Mohamed Amoura 4 miljoen

(FC Lugano) 17 miljoen

(VfL Wolfsburg) 13 miljoen TOTAAL 13 miljoen

Gisteren raakte bekend dat Mohamed Amoura Union vanaf volgend seizoen inruilt voor VfL Wolfsburg. De Duitse eersteklasser zou zo'n 17 miljoen euro neerleggen voor de Algerijnse spits. De Brusselaars haalden hem vorig jaar bij het Zwitserse FC Lugano weg voor 4 miljoen en maken dus een winst van 13 miljoen euro. En zullen er straks nog rendabele verkopen volgen? Ook voor Gustaf Nilsson en Cameron Puertas is de interesse groot.