"In Spanje is er geen respect": Alvaro Morata hint vlak voor halve finale op afscheid bij nationale ploeg

Is dit EK het laatste wapenfeit van Alvaro Morata (31) voor de Spaanse nationale ploeg? In een openhartig interview kondigde de aanvaller aan dat zijn afscheid "waarschijnlijk" is. En daar heeft de Spanjaard een goeie reden voor. "Het is vaak heel moeilijk voor mij om in Spanje gelukkig te zijn, want er is altijd wel iemand die met mij moet lachen."

En ook op de reden daarvoor was het niet lang wachten. "In Spanje is het vaak heel moeilijk voor mij om gelukkig te zijn. Er is altijd wel ergens iets en er moet altijd wel iemand met mij lachen", deelde Morata zijn pijn.

"Ik wil er nog niet te veel over spreken, maar waarschijnlijk stop ik na dit EK bij de nationale ploeg", kondigde hij in dat interview aan.

De kapitein van La Roja had het bij El Mundo openhartig over zijn toekomst en het gebrek aan respect dat hij voelt in eigen land.

Daags voor de belangrijke halve finale van Spanje is niet alleen de clash met Frankrijk, maar ook een opvallend interview met Alvaro Morata een hot topic in de Spaanse media.

Ook na de gewonnen kwartfinale tegen Duitsland kwamen er pijnlijke grapjes over de aanvaller. In de slotminuten verscheen in beeld dat Morata een gele kaart had gekregen, wat hem een schorsing zou opleveren. Dat bleek uiteindelijk niet te kloppen.

"Maar er kwamen wel meteen allerlei reacties op", vertelde Morata. "Van "Hopelijk geven ze hem die kaart" tot "We spelen beter zonder hem" ... Zelfs wanneer het goed gaat, is er commentaar. Ze bekritiseren mij terwijl ik een hand zou afstaan om het EK te winnen."

Voelt de spits zich in het buitenland dan beter? "Zeker weten. Dat heb ik al vaak gezegd. Daar respecteren de mensen mij. In Spanje is er voor niets of niemand respect."

"Al sinds ik vertrok bij Real Madrid, was ik een meme. Maar ik wil de mensen tonen dat ik niet enkel klaag om te klagen of omdat ze memes over me maken. Overlaatst raakten enkele vrienden van mij in de problemen, gewoon omdat ze een shirtje van mij aan hadden."

"Dat is misschien uit jaloezie, maar het is niet leuk. Daarom weet ik niet of ik wel in Spanje ga blijven. Maar nu ben ik volop gefocust op de halve finale en wil ik vooral nog genieten. Misschien zullen ze me op een dag zelfs missen."

Krijgt de 31-jarige straks toch nog een afscheid in schoonheid?