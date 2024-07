Schorsingen en blessure teisteren Spanje: laatste overblijver van WK-finale 2010 opeens in beeld

Zou De la Fuente zich al zorgen maken? Spanje overleefde de kwartfinale tegen Duitsland ternauwernood, maar kwam gehavend uit de strijd. Carvajal en Le Normand zijn geschorst, Pedri kan door zijn blessure niet meer in actie komen. Het wordt dus puzzelen voor de Spaanse oefenmeester, die in zijn selectie wel nog een brok ervaring zitten heeft.

Hoe sterk is de Spaanse selectie in de breedte?



Dat is wat getest zal worden in de halve finale van het EK tegen Frankrijk. Spanje mist voor de clash tegen hun noorderburen namelijk 3 vaste basisspelers.



Le Normand pakte al vroeg in de wedstrijd tegen Duitsland een tweede gele kaart van het toernooi en is geschorst. Ook Dani Carvajal pakte in de verlengingen een geel karton te veel, waardoor hij de halve finale sowieso zou missen. Dat de sluwe verdediger later nog cynisch rood pakte, maakt op dat vlak dus geen verschil.

Achterin wordt het zo puzzelen voor De la Fuente. De enige overgebleven rechtsachter is de 38-jarige Jesús Navas, die op zijn oude dag nog steeds actief is bij Sevilla.

Navas heeft de nodige ervaring om een toernooi tot een goed eind te brengen, want hij stond zelfs op het veld toen Spanje de WK-finale won in 2010. De rechtsback is de laatst overgebleven Spanjaard van die generatie. Ook op het gewonnen EK in 2012 maakte Navas minuten in de halve finale.

Centraal achterin kan Le Normand vervangen worden door Nacho en Vivian. Die eerste kan ook op rechts uitgespeeld worden, waardoor De la Fuente zelfs beiden in de ploeg zou kunnen droppen.

De laatste mogelijkheid is om Grimaldo na zijn wonderseizoen bij Leverkusen toch nog wat meer speelminuten te gunnen, maar dan zal er serieus geschoven moeten worden. Hij is net als Cucurella een linkervleugelverdediger, dus moet in dit geval zeker iemand op een verkeerde positie uitgespeeld worden.