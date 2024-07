Pedri vergeeft Kroos in uitgebreid statement: "Je carrière blijft voor altijd bestaan"

Pedri heeft op Instagram de tijd genomen om even terug te kijken naar afgelopen vrijdag. De middenvelder werd in de kwartfinale op het EK vroeg uit de wedstrijd getrapt door Kroos, maar zag zijn Spanje zich wel kwalificeren voor de halve finales. Pedri besliste alvast om Kroos te vergeven: "Dat is voetbal, deze dingen gebeuren."

2 dagen na zijn blessure heeft Pedri via Instagram voor het eerst van zich laten horen. De Spaanse middenvelder, die door de pittige fout van Toni Kroos de rest van het toernooi mist, zal in Duitsland blijven voor de rest van het EK.

"Ik kwam naar Duitsland voor Euro 2024 en ik zal hier tot het einde doorgaan. Omdat de droom, twijfel er niet aan, voortduurt", begint hij zijn statement.

"Deze week is het tijd om deze geweldige familie, Spanje, aan te moedigen en om op een andere manier bij te dragen. Hun steun en die van jullie allemaal is ongelofelijk. Het moeilijkste moment is voorbij en de weg terug begint nu, om binnenkort op volle sterkte te zijn bij Barcelona", blikt Pedri al vooruit. Over de exacte ernst of duur van zijn blessure zegt hij niets.

Wel volgt nog een boodschap voor boosdoener Toni Kroos, die eerder al zijn excuses aanbood: "Bedankt Toni voor je bericht. Dit is voetbal en deze dingen gebeuren. Je carrière en staat van dienst blijven voor altijd bestaan."

Afsluiten doet Pedri met een duidelijke boodschap: "Vamos España", klinkt het.