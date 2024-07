Zorgen voor mountainbiker Jens Schuermans: hij moet ook passen voor WB-race in Les Gets

De weg naar de Olympische Spelen in Parijs loopt niet over rozen voor Jens Schuermans. Een klein breukje in zijn scheenbeen blijft de mountainbiker parten spelen en houdt hem nu ook weg uit de Wereldbekerwedstrijd in Les Gets.

Samen met Pierre de Froidmont bezorgde Jens Schuermans België 2 tickets voor de olympische mountainbikerace. Maar 3 weken voor die race heeft Schuermans kopzorgen rond een scheenbeenblessure.

Vrijdag moest hij al passen voor de shorttrack in Les Gets, nu moet hij de cross-country van zondag ook laten schieten. "We hebben zo lang mogelijk gewacht om deze beslissing te nemen", schrijft hij op Instagram.

"Mijn hele seizoen is opgebouwd rond de wedstrijden in juni en juli, maar het is helaas de realiteit dat koersen geen optie is met deze blessure", legt Schuermans, die bij een val een breukje opliep in zijn scheenbeen.

"Een nieuwe race missen is een fikse domper na al het werk en de opofferingen van de laatste weken. Ik haat het om de controle te verliezen, maar het enige dat ik kan doen is dit accepteren en vooruit kijken." Schuermans hoopt over 2 weken te kunnen meedoen aan het BK mountainbike in Beringen.