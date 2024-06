Klein breukje voor mountainbiker Schuermans: "We moeten het dag per dag evalueren"

Mountainbiker Jens Schuermans (31) heeft last van een kleine breuk bij de kop van zijn scheenbeen. "Op dit moment kan ik rustig rijden en moet ik de pijn onder controle houden. We zullen zien wat er van dag tot dag gebeurt," klinkt het bij de 31-jarige Limburger op sociale media. De Spelen lijken wel niet in gevaar te komen.

Jens Schuermans kwam vorige week ten val in de aanloop naar de wereldbekerwedstrijd in Crans-Montana en onderging dinsdag een MRI-scan om de schade op te meten.

"Ik heb een kleine, maar stabiele breuk bij de kop van het scheenbeen en er zit veel botoedeem omheen," liet de Limburger weten. "Het is niet wat ik wilde horen, maar ik blijf liever positief, mijn hoofddoel deze zomer is nog steeds relevant."

Schuermans eindigde 35e in de korte race in Crans-Montana op zaterdag en gaf op in de cross de volgende dag, een week na zijn podiumplaats (3e) in de korte race in Val di Sole.

Schuermans is geselecteerd voor zijn 3e Spelen in Parijs (26 juli tot 11 augustus) na zijn 18e plaats in Rio 2016 en Tokio 2020. Ook Pierre de Froidmont en Emeline Detilleux maken deel uit van het Belgische mountainbiketeam voor de Olympische Spelen.