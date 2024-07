VIDEO - Jonathan David en co trappen Canada naar halve finale Copa America tegen Argentinië

Canada heeft zich vannacht geplaatst voor de halve finales van de Copa America. De debutant had strafschoppen nodig tegen Venezuela. In de halve finale wacht titelverdediger Argentinië.

Het team van trainer Jesse Marsch klom al na dertien minuten op voorsprong in het AT&T Stadium in Arlington, Texas.

Goed voorbereidend werk van Jonathan David (ex-Gent) werd afgewerkt door Jacob Schaffelburg.

Beide teams waren aan elkaar gewaagd. Iets na het uur klom Venezuela verdiend op gelijke hoogte dankzij een fraaie countergoal van Salomon Rondon.

De voormalige spits van onder meer Newcastle en Everton werkte netjes af.

Penalty's moesten uitmaken wie er zijn ticket mocht boeken naar New Jersey voor de halve finale.

Daarin trok Canada aan het langste eind. Onder meer met dank aan David en Alphonso Davies haalden de Noord-Amerikanen het met 3-4.

In de halve finale wachten Messi en co. In de groepsfase speelden beide ploegen ook al tegen elkaar. Toen werd het 2-0 voor Argentinië.

Vannacht spelen Colombia en Panama om een ticket in de andere halve finale. Nadien krijgen we ook nog de kraker Uruguay-Brazilië.