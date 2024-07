Opvallend: Pickford haalt truken van de foor boven in penaltyreeks, drinkbus verklapt beslissende strafschop

Jordan Pickford is geen doorsnee doelman. De Engelse doelman gebruikte in de strafschoppenreeks tegen Zwitserland niet alleen een drinkbus met info over de strafschopnemers, maar haalde ook nog eens zijn gekste gezichten boven. Het werkte wel, want Akanji miste en Engeland stootte door.

Wat gaat er om in het hoofd van Jordan Pickford?

Het is een vraag die menig voetbalfan zich wel eens eerder stelde. De Engelse doelman staat bekend om zijn gekke gedrag en stelde ook in de strafschoppenreeks tegen Zwitserland niet teleur.

Bij de Zwitserse strafschoppen probeerde de doelman de strafschopnemer steevast af te leiden door bizarre gezichtsuitdrukkingen. Ook nam Pickford telkens ruimschoots zijn tijd om klaar te gaan staan, met als bedoeling de Zwitser tegenover hem zo lang mogelijk te laten wachten.

Of dat hielp, zullen we nooit weten. Wat wel zijn nut bewees, was de drinkbus die Pickford bij zich had. Daarop stond bij elke Zwitser instructies over de richting waarin hij moest duiken. Zo staat er bij Akanji "dive left", of "duik naar links". Wat de doelman dan ook deed, en Engeland de zege opleverde.



Pickford is door zijn nieuwe redding wel de beste Engelse penaltystopper sinds tijden. De doelman stopte 4 van de 14 strafschoppen die hij in reeksen tegenkreeg op grote toernooien, sinds 1990 haalden alle andere doelmannen samen slechts 2 op 36.