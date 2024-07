Niemand wil clash met Turkije missen: woekerprijzen tot 5.000 euro voor EK-tickets overspoelen Nederlandse markt

Nederland staat te popelen voor de levendige ontmoeting met Turkije. Met een grote Turkse gemeenschap bij onze noorderburen is de kwartfinale van vanavond extra speciaal. Dus zijn mensen die er munt uit willen slaan niet veraf. Tickets gaan voor vier tot zelfs zeven (!) keer de normale prijs over de toonbank.

Nederlanders die last minute naar Berlijn willen voor de wedstrijd tegen Turkije, hebben maar best wat zakgeld op overschot. Na een speurtocht vond Algemeen Dagblad dat er onder de 400 euro niets meer te vinden is.

Zo is het goedkoopste kaartje op verkoopplatform Viagogo bijna 500 euro. Dat is meer dan 4 keer de prijs die via officiële kanalen te zien was. Die vaste prijzen van UEFA zagen er als volgt uit.