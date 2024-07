Mads Pedersen moet dan toch opgeven in de Tour: "Mark Cavendish zei me dat hij een goeie schouderspecialist kent"

Mads Pedersen betaalt dan toch een prijs voor zijn valpartij afgelopen woensdag in de Tour de France. De Deen van Lidl-Trek kwam ten val in de massasprint en zette de voorbije dagen dapper door. Vandaag laat zijn ploeg weten dat de ex-wereldkampioen niet meer op zijn fiets stapt.

Mads Pedersen was het speerpunt van Lidl - Trek in deze Tour de France. De Deen zou in de lastige sprintetappes (zoals vandaag) zeker aan zijn trekken komen en was ook een grote kanshebber voor de groene trui.

Maar afgelopen woensdag liep het fout. In de massasprint in Saint-Vulbas belandde Pedersen in het decor nadat het peloton richting de dranghekken werd gezwiept door de gps van winnaar Mark Cavendish.

Pedersen bolde over de finish en beet donderdag en vrijdag op zijn tanden. Hij werd donderdag zelfs beloond met de prijs voor de strijdlust, maar na 7 dagen eindigt zijn Tour.

Lidl-Trek laat weten dat de pijn en de zwellingen niet afnemen. Ook zijn schouder is te hard geraakt, waardoor "het bijna onmogelijk is om te fietsen".