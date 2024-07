Axel Zingle (spreek uit: Zingglé) over adembenemende jump over gevallen Pedersen: "Dankzij mountainbikeskills"

Het is wat onder de radar gebleven door de veelbesproken zege van Mark Cavendish, maar hét manoeuvre van de sprint was misschien wel dat van Axel Zingle, die op volle snelheid in een fractie van een seconde over de gevallen Mads Pedersen wist te wippen. "Ik mocht niet missen, anders had ik mijzelf heel veel pijn gedaan."

Eerst even iets rechtzetten: de naam van Axel Zingle wordt niet op zijn Frans uitgesproken, met een doffe e op het einde van zijn achternaam. "Nee, het is Zing-glé. Eigenlijk eerder op zijn Duits", zet de Fransman van Cofidis de puntjes op de i (of het accent op de e).

In de marge van de zege van Mark Cavendish was Zingle een van de meest besproken figuren van de 5e etappe. "Ik heb heel veel reacties gekregen via de sociale media. Ik had bijna het gevoel dat ik zelf had gewonnen."

De reden: Zingle was in volle sprint zo helder dat hij over de pas gevallen Mads Pedersen heen kon wippen.

"Het ging allemaal heel snel", herinnert hij zich. "Ik had niet verwacht dat er voor mij gevallen zou worden. Eigenlijk was mijn koers voorbij."

"Ik kon niet meer remmen en wou zelf ook niet vallen. Ik dacht: waarom ga ik er niet overheen? Daar heb je ook wat geluk voor nodig en dat had ik."

"Ik mocht wel niet missen, want anders had ik mijzelf nog meer pijn gedaan. Maar ik train er vaak op. Op stoeprandjes springen en zo. Dat komt door mijn verleden als mountainbiker. Ik hou ervan wat te dollen op de fiets. Als ik die ervaring niet had, was ik wellicht gevallen."