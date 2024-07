Giannis Antetokounmpo kegelt Luka Doncic uit de olympische race: geen Doncic in Parijs

Het was al een tijdje geweten dat er geen plaats was voor én Luka Doncic én Giannis Antetokounmpo op de Olympische Spelen van Parijs. Slovenië en Griekenland hadden zich niet weten te plaatsen op het WK en werden in hetzelfde olympische kwalificatietoernooi gedropt, in Griekenland.

In de groepsfase ontliepen de NBA-sterren elkaar, maar in de halve finales kwamen ze elkaar wel tegen. Doncic, die in de groepsfase gemiddeld 31 punten had gemaakt in 2 triple-doubles, kon zijn magie niet bovenhalen tegen Griekenland.

Griekenland greep Slovenië meteen bij de keel, maakte de eerste 13 punten van de wedstrijd en had niet eens een topprestatie van Giannis nodig om verderuit te lopen.