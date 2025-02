Voor Paralympic Team Belgium komt RTBF-reportage niet uit lucht vallen: "Bestaat al 4 jaar controverse rond"

"Voor Maxime was het resultaat meermaals: geen mogelijkheid tot competitieve sport. Dus ging Maxime via internationale wegen, waar hij drie jaar op rij bevestigd is als T52-klasse. Wat maakt dat hij nu definitief T52 is."

"Daardoor rijst de vraag weer of de classificatie van Maxime Carabin wel klopt. Dat is een zaak die al vier jaar bij ons opgevolgd wordt en controverse rond bestaat. Het verrast ons niet, maar we worden geconfronteerd door nieuwe elementen"

"We waren op de hoogte van de reportage", zegt woordvoerder Guillaume Gobert. "Maar we hebben ook heel wat dingen ontdekt."

Voor quasi iedereen een verrassing, bij Paralympic Team Belgium was men al even voorbereid op een zaak rond Maxime Carabin.

Voor Paralympic Team Belgium kwam hij dus niet in aanmerking voor competitie. Hoe kunnen andere dokters er dan drie jaar op rij anders over beslissen?

"Het is niet de eerste keer dat een internationale classificatie afwijkt van de Belgische. Dus we waren wel verrast, maar het was niet de eerste keer dat we zoiets meemaakten", blijft Gobert er kalm bij.

Wel zijn de video's die RTBF gebruikt in zijn reportage reden tot actie: "We hebben die beelden kunnen inzien. Op zich zijn ze elementen om ze aan World Para Athletics voor te leggen en de klasse opnieuw in vraag te stellen.

"Er waren wel al opmerkingen van andere atleten die nauwelijks geloofden dat hij T52 was. Dus we hebben het dossier steeds opgevolgd opdat er steeds kon gehandeld worden voor een herclassificatie. Dat is ook niet abnormaal in de paralympische sport."

"Nu kunnen we niets meer doen dan het weer voorleggen aan World Para Athletics", besluit de woordvoerder, die de bal doorspeelt.