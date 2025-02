Diana Taurasi, wellicht de beste basketbalspeelster aller tijden, stopt op haar 42e

Na 20 seizoenen in de WNBA en 6 olympische titels heeft Diana Taurasi besloten dat het welletjes is geweest. "Mentaal en fysiek ben ik overvol. Overvol en gelukkig."

Vraag aan eender wie die het basketbal bij de vrouwen de voorbije jaren heeft gevolgd wie de GOAT ('greatest of all time') is en je krijgt bijna altijd hetzelfde antwoord: Diana Taurasi.



In haar 20-jarige carrière speelde Taurasi maar voor 1 team in de WNBA: Phoenix Mercury.

Met die ploeg veroverde ze niet alleen drie titels, maar stapelde ze ook de persoonlijke records op: met 10.646 punten (in 565 matchen) maakte ze bijna 3.000 punten meer dan de nummer 2 op de alltime ranking.

Niemand in de WNBA scoorde ook meer driepunters of had meer wedstrijden met 30 punten of meer. Het leverde haar onder meer de bijnaam "The White Mamba" op, een verwijzing naar Kobe Bryant.



Daarbovenop is ze een van de meest gelauwerde olympiërs. In Parijs sleepte ze voor de 6e keer olympisch goud in de wacht.

Ook in Europa won ze zowat alles wat er te winnen valt, onder meer 6 keer de EuroLeague (4x met Spartak Moskou en 2x met Jekaterinenburg).

"Maar mentaal en fysiek ben ik overvol. Beter kan ik het niet omschrijven. Overvol en overgelukkig", zegt de 42-jarige Taurasi.