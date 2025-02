Na de ophef rond Maxime Carabin: hoe eerlijk zijn de klassen in de G-sport eigenlijk?

Hoort rolstoelatleet Maxime Carabin thuis in de T52-klasse, de categorie voor atleten met ruggenmergletsels? Dat staat ter discussie na een reportage van de RTBF. De paralympische kampioen zegt zelf dat hij "niets te verbergen" heeft, maar hoe werkt die verdeling in categorieën eigenlijk? Beluister het in de nieuwe aflevering van Sporza Daily.