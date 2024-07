Zorgen waaiers voor geanimeerde 6e rit in de Tour? "Ik denk dat het spicy wordt"

De eerste twee sprintersetappes waren grotendeels geeuwetappes, maar dat zou vandaag wel eens anders kunnen zijn, want tussen Mâcon en Dijon staat de wind gunstig om de boel in waaiers te trekken. Hoe kijken de Belgen hiernaar?

Waaiers of niet? De meningen waren deze ochtend verdeeld. "Je zou het niet verwachten als je hier in de stad bent, maar er is toch een beetje waaieralarm vandaag", zegt Wout van Aert.

"De windrichting staat in ieder geval goed. Ik verwacht toch iets meer stress dan in een gewone sprintersrit."

Ook Jasper Philipsen maakt zich op voor een hectisch dagje. "Er zullen misschien waaiers zijn, maar zelfs die twijfel zal sowieso voor nervositeit zorgen. Afwachten of er genoeg wind staat om het te laten scheuren."

Belgisch kampioen Arnaud De Lie ziet het alvast graag gebeuren. "Waaiers zijn altijd goed voor een Belg en dus zeker voor een Belgische kampioen."

"Ik denk niet dat ik slecht ben in de waaiers, maar soms lukt het en soms niet."

In de Bredene Koksijde Classic baarde De Lie dit jaar opzien door zomaar in zijn eentje van waaier 2 naar waaier 1 te knallen. "Maar dat is hier onmogelijk. Dit is wereldniveau. Als je in de 2e waaier zit, dan blijf je daar ook zitten."