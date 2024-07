Yellow Tigers nemen in kwartfinale Challenger Cup vlot revanche tegen Zweden

De Belgische volleybalvrouwen hebben donderdag Zweden naar huis gestuurd op de Challenger Cup in de Filipijnse hoofdstad Manilla. Ze wonnen hun kwartfinale met 3-0 (25-16, 25-23 en 25-22). Manon Stragier (17 punten) en Britt Fransen (12 punten) waren de uitblinkers.

De Yellow Tigers hebben zo revanche genomen voor de nederlaag vorige maand tegen Zweden in de halve finale van de Final Four in de European Golden League.

Zweden pakte toen ook de eindwinst, na een overwinning tegen gastland Tsjechië in de finale. De Tigers grepen brons na winst tegen Roemenië.