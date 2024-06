Yellow Tigers sluiten European Golden League af met brons na overtuigende zege

De Yellow Tigers hebben de ontgoocheling van de gemiste finale doorgespoeld met brons in de European Golden League. In de kleine finale boekten de Belgische volleybalvrouwen een klinkende 3-0-overwinning tegen Roemenië.

"Dit zal wel even in de kleren kruipen", sakkerde bondscoach Kris Vansnick gisteren nog. Ondanks een perfect rapport in de groepsfase grepen de Yellow Tigers nipt naast een ticket voor de finale van de European Golden League.

Een dag later mepten Britt Herbots en co. de ontgoocheling van zich af tegen Roemenië, het nummer 30 op de wereldranking.

Britt Herbots en Britt Fransen namen elk 13 punten voor hun rekening. Na iets meer dan een uur haalden de Tigers brons binnen: met 25-14, 25-12 en 25-19 waren ze duidelijk te sterk voor de Roemenen.

De Tigers mogen zich nu opmaken voor de Challenger Cup, een toernooi met 8 landen in de Filipijnen (4 tot 7 juli). Ook Zweden en Tsjechië, die vanavond de finale van de European Golden League spelen, zijn daar van de partij.