Yellow Tigers grijpen naast rechtstreeks ticket voor Challenger Cup, maar hebben achterpoortje van wereldranglijst

De Belgische volleybalvrouwen zullen de European Golden League niet winnen. Zweden houdt de Yellow Tigers uit de finale, ook al had België in de groepsfase vlot met 3-0 tegen hen gewonnen.

België grijpt zo naast een finaleplaats, die recht geeft op een ticket voor de Challenger Cup. Meer dan waarschijnlijk wordt het hiervoor toch nog opgevist dankzij hun goeie positie op de wereldranglijst. Dankzij die positie is België ook zo goed als zeker van deelname aan de Nations League - die wordt uitgebreid naar 18 landen - in 2025.

Vanaf de tweede set verloren de Tigers hun grip op de match. De zussen Anna en Isabelle Haak, die allebei in de sterke Italiaanse competitie spelen, scoorden aan de lopende band, terwijl het bij België zowat allemaal van Britt Herbots moest komen. Herbots zou met 25 punten ook topschutter worden van de match, maar na 3 evenwichtige sets (die telkens op 22-25 of 25-22 eindigden) zou een vijfde set over de zege beslissen. Zweden kwam daarin 2-5 voor en sloeg na een comeback van België de beslissende kloof: van 6-6 naar 6-11. Dat kwamen de Tigers niet meer te boven. Isabelle Haak maakte het af: 12-15.

Die krachtsverhoudingen leken ook in deze halve finale boven te drijven, want de eerste set ging naar de Belgische vrouwen met 25-16.

Met een vlekkeloos parcours (18 op 18) hadden de Yellow Tigers zich geplaatst voor de Final Four in Tsjechië. Onderweg hadden de Belgen daarbij ook simpel tegen Zweden gewonnen, met 3-0.

Bondscoach Kris Vansnick is ontgoocheld dat zijn Yellow Tigers naast een finaleplaats grijpen.



"Na een perfecte start lieten we Zweden in de wedstrijd komen. We hadden zelf ook te weinig afspeelpunten om het verschil te maken."

"De invalsters heb mee het tij doen keren en we zijn blijven vechten, maar we hadden helaas te weinig kwaliteit. Een zwakke start in set 5 doet ons de das om."

"Deze match zal zeker ook in de kleren kruipen. Nu komt het erop aan om ons hoofd leeg te maken en morgen de strijd aan te gaan voor het brons."