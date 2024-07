Jonathan Lardot stopt als ref en wordt technisch directeur Arbitrage bij KBVB, Frank De Bleeckere vertrekt

Verschuiving aan de top van de Belgische arbitrage. Jonathan Lardot stopt als actieve scheidsrechter en wordt technisch directeur Arbitrage binnen het professioneel scheidsrechtersdepartement (PRD) van de voetbalbond. De samenwerking met voormalig topscheidsrechter Frank De Bleeckere werd dan weer "in onderling overleg" beëindigd.

Die laatste, een voormalig CEO van OH Leuven, werd door de KBVB binnengehaald als directeur Sport en Arbitrage. Met de aanstelling van Lardot volgt nu een nieuwe zet. "De aanstelling van Lardot als technisch directeur weerspiegelt de ambitie om de arbitrage op lange termijn verder naar een hoger niveau te tillen", luidt het.

De 40-jarige Lardot werd afgelopen seizoen voor de vierde keer verkozen tot Scheidsrechter van het Jaar in de Jupiler Pro League, maar hangt nu zijn fluitje aan de haak. Hij kwam als beste kandidaat uit een aanwervingsprocedure, opgezet door Peter Willems.

Het Belgische scheidsrechtersdepartement heeft een nieuwe stap gezet in zijn vernieuwingsprocedure. De afscheidnemende technisch directeur Bertrand Layec wordt vervangen door Jonathan Lardot.

"Onder leiding van Peter Willems zal Jonathan Lardot verder werken aan een visie en strategisch plan voor de Belgische arbitrage, en een geoptimaliseerde structuur voor het PRD."



"In uitvoering van dat plan, en in nauwe samenwerking met de regionale federaties ACFF en Voetbal Vlaanderen, staat hij in voor de begeleiding en coaching van de Belgische scheidrechters."



Voormalig topscheidsrechter Frank De Bleeckere (58) vertrekt dan weer bij het PRD. De Bleeckere was de voorbije jaren adjunct-technisch directeur onder Layec. Hij trad ook vaak op als spreekbuis voor het PRD om scheidsrechtelijke beslissingen in de Belgische profcompetities toe te lichten.