Belgische voetbalbond grijpt in met nieuwe scheidsrechtersbaas: exit Herbert Fandel, enter Peter Willems

De arbitrage in ons profvoetbal kende de voorbije weken al te vaak pijnlijke momenten. Denken we bijvoorbeeld aan de VAR in Mechelen-Club Brugge (0-0), die een goal van Thiago onterecht afkeurde, maar vooral ook de penaltyfarce in Anderlecht-Genk (2-1), waardoor die match herspeeld moet worden.



De Belgische voetbalbond (KBVB) besefte dat er iets moest gebeuren en stuurde vandaag een persbericht de wereld in met een belangrijke personeelswijziging. De Duitse ex-topref Herbert Fandel, die in 2022 aan het roer kwam als baas van de Belgische refs, ruimt plaats. Peter Willems, tot voor enkele maanden CEO van eersteklasser OHL, volgt hem op.





CEO Piet Vandendriessche van de KBVB rekent op Willems om de rust bij het PRD te laten terugkeren: "Onze scheidsrechters staan in het oog van de storm, terwijl ze liefst in alle discretie hun werk uitvoeren. De komende maanden willen we hen daarbij helpen."



"Op korte termijn door de begeleiding te bieden die ze verdienen, maar ook door te bouwen aan de toekomst van de arbitrage in ons land."