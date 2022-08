Herbert Fandel wordt de nieuwe patron van de Belgische scheidsrechters

Na een Engelsman is er nu dus een Duitser. David Elleray nam in juni afscheid als voorzitter van de PRB, vandaag kondigt de KBVB met Herbert Fandel zijn opvolger aan.

De 58-jarige Duitser heeft "een bijzonder rijke ervaring als FIFA-topscheidsrechter en als scheidsrechterbaas", klinkt het. Fandel floot onder meer de Champions League-finale tussen Milan en Liverpool in 2007 en heeft ook veel vlieguren op zijn teller bij de Duitse voetbalfederatie.

"In zijn nieuwe Belgische rol is Herbert Fandel verantwoordelijk voor de strategie en de verdere ontwikkeling van het Belgische professionele arbitrage", lezen we in het persbericht.

"Hij zal de vergaderingen van de PRB voorzitten alsook deze van het nieuw gecreëerde ProRef Committee, dat de verbinding zal maken tussen het Professional Refereeing Department (PRD), de Pro League en de bredere voetbalwereld."

"Hij zal tevens functioneren als klankbord voor het management van het PRD, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de Belgische arbitrage."