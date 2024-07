Gerlo na de nederlaag van Goffin: "Is de drive er nog? En waar ligt zijn prioriteit?"

Maar wat is er dan gebeurd bij Goffin? "Ik vond hem correct in zijn analyse. Het ging over een gebrek aan energie, over tekortkomen tegenover een Machac die niets te verliezen had bij die 0-5-achterstand."

David Goffin leek voorzichtig aan het eerste hoofdstuk van een mooi tennisverhaal te schrijven. Opgepikt worden als lucky loser en in de 1e ronde 5-0 voorkomen in de beslissende set. Maar toen liep het mis.

"De vraag is waarom hij er op dat moment niet in slaagt om die tegenstander helemaal knockout te slaan. Is hij dat killerinstinct van de absolute toppers kwijtgespeeld? Vroeger kon hij dat met regelmaat, maar is die drive er nog?"

"Goffin zegt van wel, maar ik heb dat niet gezien. Ook een aantal mensen in zijn directe omgeving zagen dat niet en maken zich daar zorgen over. Komen daad en woord nog overeen als hij zegt dat hij beter wil worden?"



"De vraag is wat hij daarvoor moet doen en wie hem daarbij kan helpen. Ik heb begrepen dat ze in zijn omkadering een diepgaande analyse willen maken van Goffin. Hij is 33 jaar en wordt vader. Waar ligt zijn prioriteit?"

"Als Goffin zelf een rol op het tweede plan voldoende vindt, moet een tennisliefhebber hem zeggen: "Stop ermee.""

"Dat is een beslissing die hij zelf zal moeten nemen", sluit onze tenniscommentator af.