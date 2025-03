"Dit doet pijn aan mijn hart": emotionele organisator Brugge-De Panne wil parcours evalueren

'Zijn' koers helemaal ontsierd door lelijke valpartijen. Ook organisator Bruno Dequeecker keek met lede ogen naar het slot van Brugge-De Panne. "Dit doet pijn", deelt hij geëmotioneerd door de feiten. "We zullen moeten samenzitten met de renners om te zien hoe het veiliger kan."

"Het parcours is al jaren ongewijzigd en wordt gecontroleerd door de UCI. Dus dit is een jammerlijke samenloop van omstandigheden. De renners wilden duidelijk allemaal alles geven om te winnen, jammer genoeg heeft dat geleid tot ongelukken."

"Dit doet pijn aan mijn hart", is zijn eerste, emotionele reactie op de opeenstapeling van valpartijen. "Het peloton heeft het parcours driemaal afgewerkt voor de finish, maar in de laatste kilometers gebeuren zulke valpartijen ... Dat doet pijn."

Bij de renners hét discussiepunt na Classic Brugge-De Panne : was het parcours wel te verantwoorden met een razend sprinterspeloton in aantocht?

We organiseren geen wedstrijd om valpartijen te hebben.

Een samenloop van omstandigheden. De versmalling, de drive van de renners tot zelfs het weer, roept Dequeecker op als factoren.

"Die versmalling gaan we moeten evalueren voor volgende editie. Daar kan ik nu niet veel over zeggen", opent hij.

"De weersomstandigheden - zon en weinig wind - waren voor de toeschouwers perfect, maar voor het koersverloop iets minder. Als er meer wind staat in De Moeren, is er meer versnippering en stormt er geen meute naar de streep."

Tot slot roept de organisator op tot dialoog. Mét de renners.

"We zullen moeten samenzitten om te zien hoe het veiliger kan. Of alleszins: om ervoor te zorgen dat er minder kans op valpartijen zijn."