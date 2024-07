Invaller David Goffin verprutst mooie voorsprong op Wimbledon: "Tennis kan hard zijn"

David Goffin heeft het niet gered in de eerste ronde van Wimbledon. Hij stond 2 sets voor en 5-0 in de vijfde, toch verloor hij van de Tsjech Tomas Machac na een supertiebreak. "Onwaarschijnlijk", vindt onze reporter Dirk Gerlo.

Voor David Goffin lag er een gouden kans om als "lucky loser" door te stoten naar de tweede ronde op Wimbledon. Door het forfait van Andy Murray mocht hij als invaller het opnemen tegen de Tsjech Tomas Machac (ATP-39).



Machac staat niet bekend als de beste speler op gras en dat bleek ook in de eerste 2 sets gisteren. Hij grossierde in fouten. Goffin begon goed en won de eerste set. Hij stond solide te spelen tot de wedstrijd 's avonds werd stilgelegd.



Bij een 4-2-voorsprong in set 2 mochten Goffin en Machac hun wedstrijd vandaag verderzetten. Goffin trok de goede lijn van gisteren door en kwam 2-0 voor.