Arnaud De Lie en zijn Lotto-ploeg blijven in het ongewisse: "Samen met de ploeg zoeken we naar mijn beste vorm"

wo 26 maart 2025 14:29

De zoektocht blijft duren. Arnaud De Lie start ook in de Classic Brugge-De Panne nog steeds met veel vraagtekens. Ook bij zijn ploeg Lotto zijn ze "zoekende", met hulp van onderzoekers van de UGent, en zien ze voorlopig nog geen licht aan het einde van de tunnel. "Een mooi resultaat is niet het eerste doel, wel een goed gevoel tijdens de koers."

"Alles gaat goed met mij", opent Arnaud De Lie nog positief. "Ik ben niet in mijn beste vorm, maar samen met de ploeg zoeken we ernaar. Het is een vlakke koers dus goed om de conditie te vinden.”

Ik zoek naar meer stabiliteit in mijn uitslagen en in het gevoel tijdens de koers. Dat is nu het belangrijkste. Arnaud De Lie (Lotto)

Een welkom parcours na zijn lastige dag in Nokere vorige week? “Dat was een zwaar moment voor mij, in Denain ging het al beter. Ik zoek naar meer stabiliteit in mijn uitslagen en in het gevoel tijdens de koers. Dat is nu het belangrijkste.”

“Ik ben gemotiveerd. Een mooi resultaat is niet het eerste doel, wel een goed gevoel tijdens de koers. Normaal zal ik niet meedoen in de sprint, maar mijn ploegmaats helpen.”

Wachten op onderzoek van UGent

Ook sportief manager bij Lotto Kurt Van de Wouwer onderstreept dat De Lie niet in de eerste plaats op zoek gaat naar een resultaat in De Panne. “Vandaag zullen we voor Viviani gaan. Iedereen heeft in Nokere gezien dat Arnaud verre van top is. We kiezen er dus voor om de druk wat weg te houden bij hem." "Dat is wel nodig, want die zwakke prestatie in Nokere was ook voor hem een mentale opdoffer.”

Het is te vroeg om al vooruit te lopen op de Ronde of Roubaix. We wachten de onderzoeken af. Kurt Van de Wouwer (sportief manager Lotto)