Een Italiaan doet dark horse van Vandenbempt galopperen: loodst Montella Turkije in 9 maanden naar beste 4?

Een dark horse in volle galop. Plots staat Turkije tussen de grote namen in de kwartfinale van dit EK. Tegen Nederland hoopt bondscoach Vincenzo Montella op een hoogtepunt van de steile vlucht onder zijn hoede. Een schets van de opmars onder "het vliegtuigje".

Want nooit was het etiket van "outsider" op de Turken groter dan op het vorige EK. Het resultaat: 0 op 9 in de groepsfase en meteen naar huis. Het EK van 2016? 3 op 9 en evengoed naar huis. En in 2012 strandde het Turkse schip zelfs al in de kwalificaties.

Een verrassing? Niet helemaal, want het moet gezegd: Peter Vandenbempt tipte Turkije voor het EK al als dark horse. Maar het verschil met de vorige EK's is wel verbijsterend groot.

Was het je al opgevallen? Dinsdagavond kwalificeerde de Turkse nationale ploeg zich voor het eerst sinds 2008 nog eens voor een kwartfinale op een groot toernooi. Het versloeg Oostenrijk en blijft als een van de weinige "kleintjes" over tegen de absolute toplanden.

Als spits van AS Roma zette hij het Stadio Olimpico tussen 1999 en 2007 meer dan eens in vuur en vlam. Met zijn neus voor goals, zijn snelheid en zijn stevige linker leidde hij zijn team mee naar de Scudetto in 2001.

Montella glijdt van ploegen als AC Milan en Sevilla af naar het Turkse Adana Demirspor. Game over op het hoogste niveau? Niets van. Want onder het oog van de Turkse voetbalbond, daar lukt het plots wel.

In 2009 landt het vliegtuigje definitief. Na enkele omzwervingen hangt de Italiaan in Rome zijn schoenen aan de haak en trekt hij er de trainersplunje aan.

Een gelijkspel in Wales is uiteindelijk voldoende om de groepswinst op te eisen in de kwalificaties. Maar daarna volgt een fikse duik. In 2024 wint Turkije geen enkele van zijn 4 wedstrijden. Een 6-1-pandoering van Oostenrijk als dieptepunt doet alle geloof kelderen.



Bijna alle geloof, moeten we eigenlijk zeggen - vergeet de voorspelling van onze analist niet. En net op het goeie moment slaat de Turkse motor weer aan. De Turken openen hun EK met een 3-1-zege tegen Georgië.

Oef, de zucht van opluchting van Vincenzo Montella weerklinkt tot in Brussel. Tegen Portugal is Turkije daarna kansloos, maar in de slotminuten van de laatste groepswedstrijd tegen Tsjechië knalt Tosun zijn land alsnog naar de volgende ronde én de "makkelijke" rechtertabelhelft.

Klein gelukje voor de Turken: daar wacht niet Frankrijk als groepswinnaar, wel Oostenrijk. Een uitgelezen kans om revanche te nemen voor die stevige 6-1 van enkele maanden daarvoor. En dat wist Merih Demiral als geen ander.

De centrale verdediger prikt al na 1 minuut en verdubbelt zelf op het uur. Een spannend slot - en een ongelooflijke redding van doelman Gunok - later, krijgt het vliegtuigje permissie om op te stijgen richting kwartfinale.

Bereikt het tegen Nederland zijn hoogtepunt of volgt een noodlanding in het Olympiastadion in Berlijn?