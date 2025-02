"Eigenlijk zijn het maffiapraktijken": waarom de schwalbe van Mertens het Turkse kruitvat wéér deed ontploffen

ma 10 februari 2025 17:58

Dries Mertens was gisteren de aanleiding van een nieuwe rel in Turkije.

Eén verkeerde beweging en de boel staat op stelten. Zelden kon je een voetbalcompetitie zo goed vergelijken met een landmijn als de Turkse. De protestactie na de schwalbe van Mertens gisteren was een zoveelste dieptepunt. Maar hoe komt het dat de Süper Lig al jaren op barsten staat? Kenner Yordi Yamali schijnt zijn licht op het verhaal.

Een voorzitter die de scheidsrechter flinke meppen verkocht. Fenerbahçe dat de Supercup boycotte door van het veld te stappen, om dan jonkies in te schakelen. En nu de schwalbe van Dries Mertens die een volgende rel in het Turkse voetbal veroorzaakte. Het afgelopen jaar waren er heel wat bizarre taferelen te zien in de Turkse eerste klasse. De beslissing van Adana Demirspor om zijn match tegen Galatasaray te staken, was een zoveelste toonbeeld van hoe explosief de competitie kan zijn. "Maar geloof me, ook dit was voor de supporters ongezien", deelt Yordi Yamali, kenner van het Turkse voetbal. Wel was het een volgende stap in het proces dat al even aan de gang was.

De schwalbe van Dries Mertens veroorzaakte een zoveelste rel in het Turkse voetbal.

Het geval Mertens

Wat er nu gisteren precies gebeurde - en vooral: waarom - blijft ook gissen voor Yamali. "Er was bijzonder slecht nagedacht over deze actie", zegt hij. "Want er was op het moment dat de spelers van het veld stapten geen directe aanleiding voor." Zo duurde het wel even tot iedereen bij Adana Demirspor de verontwaardiging over de onterechte penalty omgezet had in een duidelijk plan. Vanaf de zijlijn sijpelde het plan door om de boel te saboteren. "Heel vreemd allemaal. Want tot dan kreeg je in de wedstrijd niet het gevoel dat er in het voordeel van Galatasaray werd gefloten. Toch gaf het bestuur na de match aan dat het een protest was aan het adres van de scheidsrechtersbond."

Er wordt gewoon handig gebruik van gemaakt om iets wat al jaren speelt in Turkije nog maar eens in de verf te zetten. Yordi Yamali

En dus niet aan het adres van onze flukse landgenoot en zijn teamgenoten. "Ja ... Ik denk dat niemand ervan opkijkt in België dat Dries Mertens op die manier slim een penalty uitlokt", lacht de voetbaljournalist. "Maar in het geval van gisteren was het meer willekeur dan een statement aan zijn adres. Al heeft Mertens wel die reputatie. Zo zie je online meteen compilaties verschijnen met fopduiken van de aanvaller." "De druppel was het zeker en vast niet", verzekert Yamali. "Er wordt gewoon handig gebruik van gemaakt om iets wat al jaren speelt in Turkije nog maar eens in de verf te zetten." Een eeuwige strijd tussen Galatasaray en Fenerbahçe waar vooral de wedstrijdleiding de dupe van is.

Maffiapraktijken

"Wat er eigenlijk aan de hand is? Twee topclubs die week in week uit elkaar verwijten de arbitrage in hun voordeel te hebben." Zo vat Yamali de bijzondere situatie bondig samen. Een verschijnsel dat in elk voetballand bekend in de oren klinkt, maar in Turkije gaat het tot in de extremen. "Zo gaan er ook meteen verhalen de ronde dat Adana Demirspor de actie tegen Galatasaray niet bedacht zou hebben, maar wel Fenerbahçe. Want de voorzitter is stiekem een supporter en de trainer kende een verleden bij de jeugdopleiding van Fener." Die voorzitter nam inmiddels al zijn ontslag, wat die denkpiste voor heel wat complotdenkers alleen nog maar voedt. "Dat besmeurt de competitie, waardoor die weer in een slecht daglicht komt over de hele wereld."

De druk op de Turkse arbitrage is inmiddels ondraaglijk. Yordi Yamali

De oorzaak van al die hetze is duidelijk: elke (kleine) beslissing van een scheidsrechter wordt onder de loep genomen en kan leiden tot een rel. Dat door sterke statements op de clubwebsites, die gisteren ook meteen volgden. "Zo vechten ze meteen al het zogezegde onrecht in de competitie aan. Bijna instant had Fenerbahçe gisteren een betoog klaar." Zelfs Jose Mourinho deelt bijna wekelijks een moment op sociale media hoe zijn ploeg benadeeld, ofwel de eeuwige rivaal bevoordeeld, wordt: (swipe naar de 2e foto/filmpje, over Mertens zijn fopduik)

