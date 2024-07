Durft Roberto Martinez aan de handrem te trekken? De wilde joyride van Cristiano Ronaldo die Portugal beangstigt

Zet je schrap voor het slot van een wilde rit. Niemand zorgde dit EK al voor meer animo dan Cristiano Ronaldo (39). Alleen nadert zijn Portugal nu bochten met slipgevaar. Mag CR7 doorgaan met zijn joyride? Of trekt oude bekende Roberto Martinez aan de handrem? Stiekem kennen we het antwoord al.

Deden er mensen lacherig over zijn 57 goals in één seizoen bij Al-Nassr?

Dat zijn laatste EK niet onopgemerkt voorbij zou gaan, stond in de sterren geschreven. Na anderhalf jaar in de relatieve duisternis van de Saudische competitie kon Cristiano Ronaldo zich de voorbije weken eindelijk nog eens tonen aan het mondiale voetbal.

De bijna fatale gemiste penalty in de jongste 1/8e finales hielp de perceptie allerminst - de stromende tranen en het geslaagde herexamen in de strafschoppenreeks ten spijt.

Ondanks 20 doelpogingen - het meeste van alle spelers op dit EK - kwam Ronaldo nog niet tot scoren. Ook op basis van expected goals, het aantal verwachte doelpunten op basis van de kwaliteit van de kansen, is de Portugees de slechtste van de klas.

Want de cijfers op dit EK liegen niet.

Een gok die eerst rendeerde - Ramos scoorde een hattrick tegen Zwitserland - maar nadien vol in het gezicht van de coach ontplofte door de verrassende exit tegen Marokko.

Op het WK in Qatar nam Santos in die optiek een bijzonder drastische beslissing. Na een teleurstellende groepsfase durfde hij het aan om CR7 uit de basis te zetten voor het frisse talent Gonçalo Ramos.

En dus is het ego van joyrider Ronaldo wéér een risico geworden voor Portugal.

Enter: Roberto Martinez.

De ex-bondscoach van de Rode Duivels is de man naar wie velen in Portugal nu kijken om aan de handrem van Ronaldo te trekken.



Of hij dat ook aandurft? Alles doet vermoeden van niét.

Sinds zijn aanstelling toonde Martinez een muurvast geloof in zijn grootste vedette. Al vanaf persmoment één strooide de Spanjaard met lof richting CR7. En zelfs tactisch zocht de bondscoach naar een plan om Ronaldo zo goed mogelijk te laten floreren.



Concreet: de spits is zo goed als vrijgesteld in het meeverdedigen en wordt zeer nadrukkelijk gezocht met voorzetten. Twee factoren die ervoor zorgen dat al het andere creatieve talent van Portugal eigenlijk niet optimaal rendeert.