"Ik hoop op een gelijkspel en strafschoppen": Wesley Sonck kijkt in zijn glazen bol voor de kwartfinales

Nog 8 kanshebbers blijven over om de Europese titel weg te kapen. Wie zet een stapje dichter bij eeuwige glorie met een ticket voor de halve finale? Wesley Sonck kijkt in zijn glazen bol en voorspelt de uitkomst van de vier kwartfinales.

"Qua spelniveau schat ik Spanje iets hoger in dan Duitsland, al denk ik dat de Duitsers individueel nog iets meer klasse hebben. Dan kijk ik vooral naar Jamal Musiala en Florian Wirtz, ook al ontgoochelt die laatste me een beetje. Ik begrijp ook niet dat Havertz nog altijd de voorkeur krijgt op Füllkrug voorin."

Frankrijk heeft nog een rekening openstaan met Portugal in een heruitgave van de finale van het EK in 2016. Portugal verraste toen het gastland in Parijs met een doelpunt van Eder in de extra tijd.

"Als hij een kans krijgt in de 16, zal hij die wel afwerken. Maar tegen Saliba, Upamecano, Koundé ... dat is echt defensief topniveau. Vraag dat maar aan de Rode Duivels."

"Frankrijk is de duidelijke favoriet", twijfelt Sonck niet. "Ik heb het al vaak gezegd: het is heel moeilijk om modern voetbal te spelen met Ronaldo."

Engeland ontsnapte met dank aan Jude Bellingham maar nipt aan de uitschakeling tegen Slovakije, terwijl Zwitserland schijnbaar moeiteloos titelverdediger Italië uit het toernooi knikkerde. Ligt het voordeel dan bij de Zwitsers?

In 27 confrontaties kon Zwitserland evenwel nog maar 3 keer winnen tegen Engeland, de laatste keer in 1981(!). Engeland is bovendien al 11 EK-matchen op een rij ongeslagen: in de finale in 2021 kraakten ze pas na strafschoppen.