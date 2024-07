Engeland niet meer op kop, Spanje-Duitsland finale avant la lettre? Supercomputer ziet nieuwe EK-favorieten

Voor de 1/8e finales was Engeland nog de allergrootste toernooifavoriet, nu zien de tabellen van statistiekenbureau Opta er toch alweer flink anders uit.

De dramatische wedstrijd tegen Slovakije en de nipt vermeden uitschakeling deden het geloof van de supercomputer in Bellingham en co. wat kelderen.

Engeland zakte van 20% kans op eindwinst naar 17,08% en van plek 1 naar plek 3. Brokkelt de Engelse hoop beetje bij beetje af?

Dat betekent wel dat er een nieuwe topfavoriet is om op 14 juli de beker in de lucht te steken. En die eer - of druk? - is weggelegd voor Spanje. De winstkans van La Roja staat momenteel op 19,25%.

Al zal veel afhangen van de volgende match van de Spanjaarden. Duitsland zit hen als 2e in de ranking namelijk op de hielen met 18,11%. Een finale avant la lettre in de kwartfinale? Spanje krijgt wel het voordeel: 55/45.

Alle toplanden op een zakdoek, dus. En dan moet Frankrijk er zich nog in mengen. Al is er op het podium geen plek meer voor Mbappé en zijn makkers. De Fransen maken als 4e 16,34% kans.