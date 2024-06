Engeland topfavoriet voor eindwinst, Duivels niet kansloos tegen Frankrijk volgens supercomputer

Toen waren ze nog 16. Het doek is gevallen over de groepsfase en de weg naar de finale is bekend. Tijd voor de supercomputer van Opta om weer met cijfers te goochelen. De belangrijkste vaststelling: Engeland blijft op 1 en de kansen van ons land slinken, al zijn de Rode Duivels niet kansloos tegen Frankrijk.

Na de groepsfase is de supercomputer van statistiekenbureau Opta er weer als kippen bij om de kansen van de resterende landen in te schatten.

Op eenzame hoogte vinden we Engeland. Het prijkt net zoals voor het toernooi op plaats 1 met een winstkans van 20%.

Hoewel het spel van de spelers van Southgate tot dusver niet kon bekoren, strafte de computer The Three Lions niet af. Daar zit hun "makkelijke" tabelhelft ongetwijfeld voor iets tussen.

Nieuwkomer in de top 3 is Spanje. Lamine Yamal en co. kon de computer wel smaken. De 9 op 9 torpedeerde de Europees kampioen van 2008 en 2012 meteen naar plek 2.



De goudhaantjes van Frankrijk daarentegen zijn heel wat van hun pluimen verloren. Zij hebben nog maar 13,4% kans op de beker in plaats van de vooraf voorspelde 19,1%.