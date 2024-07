'Borat-ruiter' naar de Spelen ondanks 18 gebroken botten, legende Hoy grijpt naast 9e deelname

do 4 juli 2024 12:47

Australië heeft zijn selectie voor de paardensport op de komende Olympische Spelen bekendgemaakt. De excentrieke Shane Rose, die eerder dit jaar in opspraak kwam toen hij in 'mankini' deelnam aan een event én recent nog 18 botten brak bij een val, is erbij. Andrew Hoy (65) grijpt dan weer naast zijn negende Spelen op een rij.

Shane Rose is een buitenbeetje in de paardensport. De 51-jarige Australiër is met drie olympische medailles in zijn kast een van de meest succesvolle eventingruiters van zijn generatie. Maar Rose zit ook niet verlegen om een frats. Zo kwam hij begin dit jaar nog in opspraak toen hij in 'verkleedkledij' aantrad op een meeting in Wallaby Hill. Rose droeg er een gorillapak, een outfit gebaseerd op Duffman uit de Simpsons en ... een mankini, ook bekend als de 'Borat-string'. Met die laatste weinig verhullende outfit kon de Australische ruiterfederatie niet bepaald lachen. Het opende een tuchtonderzoek, maar sprak Rose uiteindelijk vrij. De weg naar de Spelen leek open te liggen voor Rose, tot hij in april van zijn paard viel. Met grote gevolgen: hij brak maar liefst 18 botten en stond voor een zware revalidatie. Maar Rose beet door en raakte op tijd fit om naar de Spelen te kunnen. "Voor mij is het een moeilijke weg geweest om zover te komen", reageerde Rose. "Het is een enorme opluchting om geselecteerd te worden. Ons eventingteam is sterk, we hebben een grote kans om in Parijs op het podium te staan." (lees verder onder de link)

Geen negende Spelen voor Hoy

Wie niet met Rose in het Australische eventingteam zal zitten, is Andrew Hoy. De 65-jarige eventinglegende hoopte op een negende deelname aan de Olympische Spelen, maar haalde de selectie niet. Hoy veroverde drie keer goud met het Australische eventingteam, in 1992 in Barcelona, in 1996 in Atlanta en in 2000 in Sydney. Hij nam in 1984 een eerste keer deel aan de Spelen, in Los Angeles. Drie jaar geleden in Tokio pakte hij nog zilver met het Australische team en brons individueel. "Ik heb in mijn carrière al ongelofelijke hoogtepunten en vreselijke dieptepunten meegemaakt", pende Hoy neer op Instagram. "Ik zou niet de ruiter zijn die ik ben als ik niet teleurgesteld zou zijn met deze niet-selectie. Maar hier stopt het niet." Hoy zit momenteel aan acht olympische deelnames. Hij staat op twee deelnames van het record van de Canadese ruiter Ian Millar, die tien keer aan de Olympische Spelen meedeed tussen München 1972 en Londen 2012. Als de Australiër dat record nog wil evenaren, zal hij zich moeten plaatsen voor de Spelen van 2028 in Los Angeles en van 2032 in eigen land in Brisbane. Op dat laatste toernooi zal hij 73 jaar zijn.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.