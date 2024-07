Wesley Sonck wuift KBVB uit als jeugdcoach: "Was verplicht te bedanken voor fulltime voorstel"

Wesley Sonck was 7,5 jaar nationale trainer bij de bond: van 2017 tot 2023 bij de U18, het voorbije seizoen bij de U19. In Extra Time half april bevestigde Sonck zonder veel uitleg al dat de samenwerking ten einde liep. Dat vond hij toen jammer en dat vindt hij nog steeds jammer. Blijkt uit zijn afscheidspost op Instagram. "Met spijt in het hart laat ik weten dat het moment is aangebroken om mijn afscheid bij de KBVB aan te kondigen", pende Sonck neer. "Het waren 7,5 geweldige jaren, waarin ik gedreven werd door passie en respect." "De job was verenigbaar met mijn andere voetbalopdrachten en op die manier een haalbare kaart", gaf hij tussen de lijnen al wat aan waar het mank begon te lopen.

"Een en ander wordt voor mij jammer genoeg minder verenigbaar met andere opdrachtgevers."



"Andere opdrachten als Champions League, of Jupiler Pro League of internationale wedstrijden Europees werden mij verboden."



"En hoewel verloning nooit mijn primaire drijfveer geweest is, zou op financieel vlak geen aanpassing worden gedaan voor de overstap van deeltijds naar voltijds."



De 55-voudige international betreurt de gang van zaken. "Op deze manier wordt het wel heel erg eenrichtingsverkeer en haast onmogelijk gekwalificeerde mensen aan boord te houden."



Sonck zag de nieuwe invulling voor zichzelf niet meer zitten. "Het wordt dus tijd voor een nieuw hoofdstuk, waarbij ik me kandidaat stel voor andere opportuniteiten binnen de voetbalwereld."



Sonck eindigde positief. "Afsluiten wil ik niet doen zonder een dikke dankjewel aan al de mensen in de federatie die in mij geloofden, dus bij deze! Het was een fijne trip."



Sonck combineerde zijn werkzaamheden bij de bond de voorbije jaren met analistenwerk bij onder meer Sporza, Eleven DAZN en Pickx Sports.