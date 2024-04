Wesley Sonck betreurt vertrek als bondscoach U19: "Ik deed het doodgraag"

Wesley Sonck is niet langer de bondscoach van de Belgische U19. Aan de tafel van Extra Time reageerde hij voor het eerst op zijn vertrek. Sonck was verrast om het nieuws vorige week al in de media te lezen, maar wil het vooral laten rusten. "Als je iets met veel passie doet, is een vertrek altijd jammer."

Filip Joos verwelkomde Sonck aan tafel met het nieuws."Vorige week kreeg ik een bericht binnen op mijn gsm dat jij stopt als bondscoach van de U19. Ik vind dat echt jammer."

"Dan zijn we al met twee", lacht Sonck wat groen.

Exact één week geleden raakte bekend dat de Belgische voetbalbond en Sonck in onderling overleg uit elkaar gingen. De U19 moet op zoek naar een nieuwe bondscoach.

"Ik kan er zelf eigenlijk niet veel over zeggen", is Sonck voorzichtig.

"Ik deed het met veel passie en goesting, dan vind ik het natuurlijk heel jammer. Ik was eigenlijk ook verrast dat het in de kranten stond, want we hadden afgesproken om er niet over te communiceren zolang niet alles afgehandeld was."

"Die enome som geld die de bond je nog moet, bedoel je?", knipoogt Joos.