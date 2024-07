Van "aangenaam verrast" tot "teleurstellend": Verheyen maakt rapport op van Tedesco en Rode Duivels

wo 3 juli 2024 15:25

De EK-proeven zijn afgelopen, nu volgt het rapport. Hoe moeten we de prestaties van de Rode Duivels beoordelen? En is bondscoach Domenico Tedesco gebuisd? Analist Gert Verheyen maakt zijn evaluatie. "Het zijn toch veel vijven en zessen."

Veel zal Gert Verheyen niet onthouden van de Rode Duivels op het EK van 2024. "Dat is net het probleem", vertelt hij. "Het was in de eerste plaats kleurloos." "We zijn een periode verwend geweest met veel kwaliteit op het veld. Dat is nu wat minder. Dan moet je het op een andere manier doen, maar dat lukt blijkbaar niet." Verheyen kijkt vooral naar de publieke opinie over de prestatie van de Belgen. "Dat is een belangrijke waardemeter. Het algemene gevoel is toch een ontevreden en onvoldaan gevoel."

Alleen Kevin De Bruyne scoort een voldoende, zonder te zeggen dat hij top was. Gert Verheyen

Welke Rode Duivels gaan alsnog met een goed rapport naar huis? "Doelman Koen Casteels speelde een sterk toernooi", stelt Verheyen. "Over de doelman moesten we ons geen zorgen maken. Ondanks de afwezigheid van Thibaut Courtois is dat geen zaak geworden." "Met het wegvallen van de grote namen en het inleveren op pure kwaliteit, was het nodig dat de overgebleven toppers ook top zouden zijn." "Alleen Kevin De Bruyne scoort een voldoende, zonder te zeggen dat hij top was. Romelu Lukaku niet. Een goal maken of niet doet veel voor een spits. Lukaku was niet op zijn top." "En ook van Jeremy Doku - weliswaar nog jong, maar toch een speler van Manchester City - had ik iets meer verwacht. Die drie moesten het toch doen voor België." "Voor het overige zijn het veel vijven en zessen bij de Rode Duivels."

Rapport van Tedesco

Staat er een voldoende of een onvoldoende op de eindbeoordeling van bondscoach Domenico Tedesco? Dat moet de Belgische voetbalbond beslissen. "Zij kijken naar de werking van binnenuit en beoordelen zaken die wij niet te zien krijgen", zegt Verheyen. "Wij kunnen alleen maar de wedstrijden en persconferenties beoordelen, twee dingen waarover we ontgoocheld zijn achtergebleven." Toch neemt Verheyen de bondscoach wel een beetje in bescherming. "Vooraf was ik nooit negatief over zijn keuzes. Ik was meestal aangenaam verrast als we de elf namen hadden doorgekregen." "Tegen Frankrijk was ik op voorhand best wel optimistisch over het signaal dat Tedesco wilde geven met zijn veldbezetting. Op papier was het vrij aanvallend met twee spitsen die De Bruyne in hun rug kregen."

Ik was op voorhand aangenaam verrast, want de keuzes van Tedesco leken durf en lef uit te spreken. Gert Verheyen

Een aanvallende aanpak kregen we tegen Frankrijk evenwel niet te zien. "De uitvoering draaide helemaal anders uit", aldus Verheyen. "Vooral in balbezit was ik teleurgesteld. Op een gegeven moment stonden er 6 spelers achterin en 4 Rode Duivels hoog, met een enorm gat tussen. Ik begreep niet waarom ze die bal niet naar voor pompten." "Het wedstrijdplan is nooit geworden wat ik had gedacht. Maar ik was op voorhand aangenaam verrast, want de keuzes van Tedesco leken durf en lef uit te spreken." "We hebben ons de voorbije jaren vaak genoeg geërgerd aan Roberto Martinez omdat hij nooit eens iets anders deed."

Teleurstellende uitleg