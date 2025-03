"Wordt het zo'n gesprek?": BV-fans Pat Krimson en Rik Verheye gaan in dialoog over titelstrijd tussen Genk en Club

Niet alleen voor spelers en coaches, ook bij de supporters wordt het nagelbijten in de play-offs. Zeker bij de aanhang van leider Racing Genk en uitdager voor de titel Club Brugge. Welke fans zijn zelfverzekerd voor de climax? Sporza Daily laat Bekende Vlamingen Pat Krimson en Rik Verheye in dialoog gaan.

Krimson: "Tja, je moet weten dat wij Limburgers altijd underdogs zijn geweest in ons leven. Dat wij voor de 5e keer kampioen kunnen worden, is al een hele prestatie. Genk staat er goed voor, maar ik wijk niet af van mijn standpunt. We verdienen de titel wel dit jaar na een heel seizoen aan de leiding. Maar die regel geldt niet in de play-offs, dus het worden nerveuze weken."

Verheye: "Wordt het zo'n gesprek? Ja, kijk: Genk staat gewoon 4 punten los op kop, hè. De underdogrol is een plezante om in te zitten tijdens de play-offs. Dat heeft Club al bewezen."

Verheye: "Club Brugge put vertrouwen uit vorig jaar. Dit jaar kenden we onze dips, maar je mag niet vergeten hoe zwaar zo'n Europees parcours weegt op een ploeg. Daar bewees Club dat het een heel solide ploeg is. Nu de spelers verlost zijn van die matchen, kunnen ze zich enkel nog focussen op de titel en de beker. Die laatste kan bepalend worden, want winnen is een gigantische boost. Alleen: onze bank is niet zo sterk als de basiself."

Krimson: "Ze hebben het fantastisch gedaan Europees. Maar dat schildert iedereen af als een nadeel, terwijl ik het als een voordeel zie. Over dat laatste geef ik Rik wel gelijk: wij hebben een sterkere bank dan Club en kunnen veel meer wisselen. En we kunnen ook van spelsysteem veranderen. De onvoorspelbaarheid is ons wapen. Daarover gesproken: Sor, de snelste speler in België, is weer fit. Dus ik zie het goed komen."



Verheye: "Genk heeft een geweldige coach, vind ik. Thorsten Fink is een zeer goede tacticus en tegelijk een vaderfiguur. En toch. Als Genk naar de titel danst, zal het op de tonen van de Sirtaki zijn. Kos Karetsas is pure waanzin - ook zijn entree bij Griekenland. In Genk gebeuren er ook altijd rare dingen. Het is moeilijk om daar te gaan winnen."