Na de opvallende uitspraak van Lukaku: welke Rode Duivels kunnen dit jaar nog een trofee winnen?

vr 28 maart 2025 15:06

"Nu gaan we allemaal terug naar onze clubs. En iedereen: probeer een titel te winnen." Het was een bevlogen speech van Romelu Lukaku na de 3-0 overwinning tegen Oekraïne in de Nations League. Maar welke Rode Duivels kunnen allemaal nog een trofee winnen? Een overzicht.

Thibaut Courtois (Real Madrid): 3 kansen

Hij heeft al de strafste prijzenkast en kan ze straks nóg wat indrukwekkender maken. Thibaut Courtois heeft van alle Duivels de meeste kansen op een prijs. De doelman komt dit seizoen nog in aanmerking voor de treble met Real Madrid. In La Liga wacht de Koninklijke een tweestrijd met eeuwige rivaal Barcelona. Op 10 speeldagen van het einde moet Real een achterstand van 3 punten goedmaken op Barça als Courtois zijn 4e landstitel wil pakken met de Los Blancos.

Daarnaast maakt de Belgische nummer 1 ook nog kans op de Spaanse beker. In de halve finales verdedigt de doelman een 0-1-voorsprong tegen Real Sociedad.



Last but not least kan de Rode Duivel voor de derde keer de Champions League winnen. In de kwartfinales wacht het Arsenal van Leandro Trossard op Courtois en co.

Wint Thibaut Courtois dit seizoen de treble met Real Madrid?

Leandro Trossard (Arsenal): 2 kansen

Toegegeven: één kans is heel optimistisch gerekend. Want kunnen Arsenal en Leandro Trossard wel nog de kloof van 12 punten op leider Liverpool overbruggen? De Gunners starten wel met gelijke wapens in de kwartfinale van de Champions League tegen het Real Madrid van Thibaut Courtois.

Stunt het Arsenal van Leandro Trossard door titelverdediger Real Madrid en Thibaut Courtois uit te schakelen in de Champions League?

Youri Tielemans en Amadou Onana (Aston Villa): 2 kansen

Bij Aston Villa doen Youri Tielemans en Amadou Onana nog volop mee voor de FA Cup. De Belgische middenvelders staan er in de kwartfinales. De kans dat Tielemans en Onana de Champions League winnen, is een stuk kleiner. De killers van Club zullen in de kwartfinales moeten stunten tegen de Franse topclub PSG.

Zeno Debast (Sporting CP): 2 kansen

Zeno Debast gaat met Sporting op zoek naar zijn eerste prijs op het hoogste niveau. Met een bonus van 3 punten op eeuwige rivaal Benfica zijn er nog 2 ploegen in de running voor de titel. In zijn eerste seizoen jaagt Debast meteen op de dubbel. Sporting CP speelt de halve finale van de Portugese beker. Als het doorstoot naar de finale zal het naar alle waarschijnlijkheid Benfica treffen in een rechtstreekse confrontatie.

Zeno Debast ruilde vorig seizoen RSC Anderlecht in voor een Portugees avontuur bij Sporting.

Maxim De Cuper, Hans Vanaken en Brandon Mechele (Club Brugge): 2 kansen

Club Brugge duikt als 2e de play-offs in met een achterstand van 4 punten op leider Genk. Pakt blauw-zwart zijn 5e titel op 6 seizoenen tijd? Met Maxim De Cuyper, Hans Vanaken en Brandon Mechele maken nog 3 Duivels kans op de dubbel. Op 4 mei spelen ze de bekerfinale tegen grote rivaal Anderlecht.

Kevin de Bruyne en Jeremy Doku (Man City): 1 kans

Geen 5e titel op rij voor Kevin De Bruyne en Jeremy Doku bij Manchester City. Hun achterstand op leider Liverpool bedraagt al 22 punten. Ze maken wel nog kans op de FA Cup. The Citizens trekken in de kwartfinale naar Bournemouth.

Romelu Lukaku (Napoli): 1 kans

Op 9 speeldagen van het einde ligt in Italië de titelstrijd nog helemaal open. Romelu Lukaku gaat met Napoli op zoek naar zijn 2e Scudetto. Leider Inter verdedigt momenteel een voorsprong van 3 punten op het Napoli van Lukaku.

Schiet Lukaku Napoli naar de Scudetto?

Timothy Castagne (Fulham): 1 kans

Rechtsachter Timothy Castagne is met Fulham ook nog in de running voor de FA Cup. Dit weekend wacht Crystal Palace in de kwartfinale.

Maarten Vandevoordt en Loïs Openda (RB Leipzig): 1 kans

We krijgen met zekerheid een Belg in de finale van de Duitse beker. Maarten Vandevoordt en Loïs Openda strijden met RB Leipzig tegen Ameen Al-Dakhil (Stuttgart) in de halve finale van de DFB-pokal. Met een 5e plaats in de Bundesliga is Leipzig nog niet zeker van een Champions League-ticket. Het zal een kloof van 3 punten moeten wegwerken als Leipzig wil aanknopen met een verlengd verblijf op het hoogste strijdtoneel.

Loïs Openda en RB Leipzig doen nog volop mee voor een Champions League ticket.

Arthur Theate en Michy Batshuayi (Eintracht Frankfurt): 1 kans

Arthur Theate en Michy Batshuayi azen met Eintracht Frankfurt op een ticket voor de halve finales in de Europa League. De 2 Duivels stappen op het vliegtuig richting Londen voor een kwartfinale tegen Tottenham Hotspur. In de Bundesliga staan de sterren goed voor Arthur Theate en Michy Batshuayi om volgend seizoen in de groepsfase van de Champions League terecht te komen.

Matz Sels (Nottingham Forest): 1 kans

Matz Sels probeert zijn fantastische seizoen in Engeland nog extra kleur te geven met een prijs. Nottingham Forest trekt zondag naar Brighton voor een kwartfinale in de FA Cup.

Sels maakt na een wonderjaar met Nottingham Forest nog kans op de FA Cup.

Charles De Ketelaere (Atalanta): 1 kans

Ook Charles De Ketelaere doet nog mee om zijn eerste Italiaanse landstitel op zijn palmares te schrijven. Atalanta is momenteel 3e en moet een achterstand van 6 punten goedmaken op leider Inter.



Nicolas Raskin (Rangers): 1 kans

In de Schotse competitie zal kersvers Rode Duivel Nicolas Raskin naar alle waarschijnlijkheid geen prijs bemachtigen met Rangers. In Europa kan de middenvelder het belabberde seizoen van de Schotse topclub toch nog verzilveren. In de kwartfinale van de Europa League wacht het Spaanse Athletic Bilbao.

Nicolas Raskin speelde dit seizoen al 39 matchen voor de Rangers en groeide uit tot een echte sterkhouder op het middenveld.

Ameen Al-Dakhil (VfB Stuttgart): 1 kans

In de halve finales van de DFB Pokal neemt VfB Stuttgart het in een rechtstreeks duel op tegen RB Leipzig. Maakt Ameen Al-Dakhil zich op voor zijn eerste Duitse finale? De jonge centrale verdediger is ook nog in de running voor een Europees ticket. Met een 10e plek staat Stuttgart 5 punten achter de 6e plaats. Wordt het een ultieme inhaalrace richting Europa?

Jorthy Mokio (Ajax): 1 kans

Jorthy Mokio is aan een sterk seizoen bezig bij Ajax. In zijn eerste seizoen als prof heeft de jonge Belg al meermaals zijn talent laten zien in de Johan Cruijff ArenA én kan hij meteen een landstitel in de wacht slepen.

De Amsterdammers staan momenteel aan de leiding in de Eredivisie. Met onder meer Rayane Bounida en Mika Godts spelen er nog 2 andere Belgen in de Nederlandse hoofdstad.

Met een voorsprong van 6 punten trekken Mokio en Ajax zondag naar PSV, de tweede in de stand. Zet Mokio in het hol van de leeuw een grote stap richting zijn eerste landstitel?

Jorthy Mokio debuteerde dit seizoen voor het eerste elftal van Ajax en staat sindsdien regelmatig in de basis.

Malick Fofana (Olympique Lyon): 1 kans

Malick Fofana staat met Olympique Lyon in de kwartfinale van de Europa League. Daar staat Manchester United te wachten in een dubbele confrontatie. Met 45 punten uit 26 wedstrijden is Fofana nog niet zeker van een Europees ticket. Hun huidige 5e plaats kan zomaar als sneeuw voor de zon verdwijnen als het in de komende wedstrijden nog punten laat liggen.

Bryan Heynen (KRC Genk): 1 kans

Rudi Garcia liet Bryan Heynen afgelopen weekend debuteren in zijn eigen stadion. Daar gaat hij met KRC Genk op zoek naar de 5e landstitel voor de club. Bij de start van de play-offs heeft leider Genk een bonus van 4 punten op eerste achtervolger Club Brugge.

Pakt Genkie Bryan Heynen dit seizoen zijn tweede titel met de club van zijn hart?

Geen kans meer op een prijs

4 Rode Duivels spelen niet meer voor de hoofdprijzen, maar wel nog voor de Europese tickets. Net onder het Lyon van Fofana staan Thomas Meunier en Lille OSC nog net binnen de top 6. Les Dogues kunnen nog in elke Europese pot terechtkomen, maar in het slechtste geval blijft Lille op het einde van het seizoen met lege handen achter. Voor Koni De Winter (Genoa) en Alexis Saelemaekers (AS Roma) valt er geen glorie meer te vergaren in Italië. Roma maakt wel nog een goede kans op een Champions League-ticket voor volgend seizoen. Dankzij de goede vorm van de laatste paar maanden kan het nog 4e worden in de Serie A. Wout Faes lijkt met Leicester City niet meer te kunnen ontsnappen aan de degradatie uit de Premier League. Met een achterstand van 9 punten hebben Faes en co. een mirakel nodig om zich alsnog te kunnen redden. Senne Lammens en Antwerp strijden in de play-offs nog voor een Europees ticket, maar zullen niet meer in de prijzen vallen.